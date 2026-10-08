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NTL HEALTHCARE acelera su expansión en Latinoamérica a medida que las ventas en Paraguay cobran impulso

PR Newswire

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SEONGNAM, Corea del Sur, 8 de octubre de 2026

SEONGNAM, Corea del Sur, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- NTL HEALTHCARE anuncia que ha completado el registro DINAVISA de su sistema de cribado de cáncer de cuello uterino basado en IA, CerviCARE® AI, y que está avanzando con la comercialización a gran escala en Paraguay. Tras un seminario celebrado el 24 de septiembre, en el que se presentó CerviCARE® AI a unos 120 profesionales de la medicina locales, la empresa también ha concluido las conversaciones con importantes instituciones de salud sobre la adopción de sus productos y servicios.

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NTL HEALTHCARE tiene previsto utilizar su entrada en Paraguay como un posicionamiento clave para expandir su negocio por toda Latinoamérica. La empresa tiene como objetivo sentar las bases para la utilización de sus productos mediante su adopción por parte de las instituciones de salud locales y la formación de los profesionales de la medicina, al tiempo que aprovecha la experiencia sobre el terreno para ampliar la colaboración con dichas instituciones y los socios de distribución de toda la región.

Una vez completado el registro en DINAVISA, el sistema CerviCARE® AI ya puede suministrarse oficialmente a las instituciones de salud de Paraguay.

CerviCARE® AI es un sistema de cribado de cáncer de cuello uterino basado en inteligencia artificial, diseñado para facilitar la evaluación de lesiones a partir de imágenes del cuello uterino. Ofrece resultados de análisis mediante IA en cinco segundos sin necesidad de conexión a Internet (Ref. Test Report, StandardBank, 2023) y demostró una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95,5% en la detección de lesiones de alto riesgo (Ref. Ouh et al., Scientific Reports, 2024). El sistema también cuenta con un sensor de imágenes de alta resolución 4K y una guía de calidad de imagen asistida por IA, diseñada para ayudar a reducir las variaciones en la calidad de la imagen asociadas a las diferencias en la experiencia del operador.

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Aprovechando su capacidad para realizar análisis con IA sin necesidad de conexión a Internet, NTL HEALTHCARE tiene previsto ampliar el uso de CerviCARE® AI en diversos entornos de atención de la salud en Latinoamérica, entre los que se incluyen centros de atención primaria, programas de cribado móviles y entornos de cribado comunitarios.

En el seminario celebrado en el Complejo Asismed de Asunción, el profesor Woong Ju, director del Ewha Womans University Seoul Hospital, realizó una presentación en la que dio a conocer CerviCARE® AI a los profesionales locales y compartió la experiencia clínica acumulada en Corea.

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"Haber completado el registro en DINAVISA y las conversaciones sobre su adopción con las principales instituciones de salud marcan la entrada de CerviCARE® AI en la fase de comercialización a gran escala en Paraguay", afirmó Tae-hee Kim, director ejecutivo de NTL HEALTHCARE. "Posicionaremos a Paraguay como un centro clave para la expansión de nuestro negocio en toda Latinoamérica, reforzaremos la colaboración con las instituciones de salud locales y aprovecharemos estos casos de implantación para ampliar las alianzas y las oportunidades de suministro en los mercados vecinos. Con estas iniciativas, nuestro objetivo es contribuir a mejorar el acceso a las pruebas de detección, de modo que más mujeres de toda Latinoamérica puedan disponer de ellas a tiempo".

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FUENTE NTL HEALTHCARE