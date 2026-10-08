El argentino Arístides Vargas es premiado en Festival Iberoamericano de Teatro español

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Cádiz (España), 8 oct (EFE).- El dramaturgo y director teatral argentino Arístides Vargas, junto a la actriz y directora española Charo Francés, fundadores del grupo ecuatoriano Malayerba, serán reconocidos con el premio Atahualpa del Cioppo que concede el Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz (sur de España).

El FIT, que celebra su 41.ª edición del 14 al 24 de octubre, instituyó este galardón para reconocer a figuras e instituciones fundamentales en el desarrollo de la escena iberoamericana.

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El premio toma el nombre en honor al director, dramaturgo, pedagogo y teórico teatral uruguayo Atahualpa del Cioppo, considerado una de las figuras patrimoniales del teatro independiente iberoamericano del siglo XX.

En esta edición, el jurado reconoció las aportaciones de Vargas y Francés a la escena iberoamericana contemporánea, con una "huella profunda en la dramaturgia, la puesta en escena, la dirección de actores y la conformación de agrupaciones" a través de Malayerba, grupo nacido en 1980 en Quito y conformado por actores de distintos orígenes.

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Durante su estancia en el festival español, Arístides Vargas y Charo Francés impartirán una clase magistral y un curso en la Universidad de Cádiz. EFE