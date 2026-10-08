Agencias

El argentino Arístides Vargas es premiado en Festival Iberoamericano de Teatro español

Guardar

Cádiz (España), 8 oct (EFE).- El dramaturgo y director teatral argentino Arístides Vargas, junto a la actriz y directora española Charo Francés, fundadores del grupo ecuatoriano Malayerba, serán reconocidos con el premio Atahualpa del Cioppo que concede el Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz (sur de España).

El FIT, que celebra su 41.ª edición del 14 al 24 de octubre, instituyó este galardón para reconocer a figuras e instituciones fundamentales en el desarrollo de la escena iberoamericana.

PUBLICIDAD

El premio toma el nombre en honor al director, dramaturgo, pedagogo y teórico teatral uruguayo Atahualpa del Cioppo, considerado una de las figuras patrimoniales del teatro independiente iberoamericano del siglo XX.

En esta edición, el jurado reconoció las aportaciones de Vargas y Francés a la escena iberoamericana contemporánea, con una "huella profunda en la dramaturgia, la puesta en escena, la dirección de actores y la conformación de agrupaciones" a través de Malayerba, grupo nacido en 1980 en Quito y conformado por actores de distintos orígenes.

PUBLICIDAD

Durante su estancia en el festival español, Arístides Vargas y Charo Francés impartirán una clase magistral y un curso en la Universidad de Cádiz. EFE

Últimas Noticias

Italia aprueba la reforma electoral impulsada por Meloni que otorga una prima a la coalición ganadora

Italia aprueba la reforma electoral impulsada por Meloni que otorga una prima a la coalición ganadora

El sector iberoamericano del transporte se cita en un foro empresarial organizado por el Gobierno de España

El sector iberoamericano del transporte se cita en un foro empresarial organizado por el Gobierno de España

NTL HEALTHCARE acelera su expansión en Latinoamérica a medida que las ventas en Paraguay cobran impulso

Infobae

El PERTE para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo más de 60 actuaciones en sus 5 años

El PERTE para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo más de 60 actuaciones en sus 5 años

Google Playground hace fácil crear videojuegos: con indicaciones en texto y sin conocimientos de programación

Google Playground hace fácil crear videojuegos: con indicaciones en texto y sin conocimientos de programación