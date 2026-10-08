El PERTE para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo más de 60 actuaciones en sus 5 años

La comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, ha recordado que cinco años después de su puesta en marcha tras la Covid, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo más de 60 actuaciones.
Como ha indicado durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, a lo largo de este despliegue, el PERTE para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo actuaciones que incluyen subvenciones, préstamos e inversiones dirigidas a capitalizar empresas de base tecnológica y promover la creación de startups.
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Según Yotti, este esfuerzo colectivo se refleja en avances tangibles en medicina de precisión (como los biomarcadores genómicos), terapias avanzadas y el aprovechamiento masivo de los datos en salud a través de infraestructuras en red como CERTERA (Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas) y el despliegue de la Estrategia de Salud Digital.
En el contexto actual, la reindustrialización y la autonomía estratégica se han convertido en prioridades centrales para toda Europa. Según ha informado, España parte de una posición de fortaleza con una industria farmacéutica muy sólida y un tejido biotecnológico compuesto por startups altamente especializadas. No obstante, Yotti ha subrayado la necesidad de atraer "capital paciente" e instrumentos públicos que permitan movilizar la inversión privada.
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Entre las herramientas clave destaca el programa europeo Med4Cure (un proyecto importante de interés común europeo en materia de salud) -enmarcado dentro del PERTE- que financia el primer despliegue industrial y permite posicionar a España en una situación ventajosa dentro del ecosistema continental. "Nos ha permitido colaborar con otros países. Y creo que nos ha posicionado en un estatus mejor dentro del ecosistema para abordar retos europeos", ha precisado Yotti.