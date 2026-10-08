El PERTE para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo más de 60 actuaciones en sus 5 años

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La comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, ha recordado que cinco años después de su puesta en marcha tras la Covid, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo más de 60 actuaciones.

Como ha indicado durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, a lo largo de este despliegue, el PERTE para la Salud de Vanguardia ha llevado a cabo actuaciones que incluyen subvenciones, préstamos e inversiones dirigidas a capitalizar empresas de base tecnológica y promover la creación de startups.

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Según Yotti, este esfuerzo colectivo se refleja en avances tangibles en medicina de precisión (como los biomarcadores genómicos), terapias avanzadas y el aprovechamiento masivo de los datos en salud a través de infraestructuras en red como CERTERA (Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas) y el despliegue de la Estrategia de Salud Digital.

En el contexto actual, la reindustrialización y la autonomía estratégica se han convertido en prioridades centrales para toda Europa. Según ha informado, España parte de una posición de fortaleza con una industria farmacéutica muy sólida y un tejido biotecnológico compuesto por startups altamente especializadas. No obstante, Yotti ha subrayado la necesidad de atraer "capital paciente" e instrumentos públicos que permitan movilizar la inversión privada.

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Entre las herramientas clave destaca el programa europeo Med4Cure (un proyecto importante de interés común europeo en materia de salud) -enmarcado dentro del PERTE- que financia el primer despliegue industrial y permite posicionar a España en una situación ventajosa dentro del ecosistema continental. "Nos ha permitido colaborar con otros países. Y creo que nos ha posicionado en un estatus mejor dentro del ecosistema para abordar retos europeos", ha precisado Yotti.