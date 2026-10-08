Puigdemont traslada su oficina de expresidente al distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona

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El expresidente de la Generalitat huido de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha trasladado su oficina como expresidente a un espacio de la Generalitat situado en la calle Doctor Roux del distrito de Sarrià-Sant Gervasi de la ciudad de Barcelona.

Según ha informado en un comunicado el equipo de su oficina de expresidente, desde este jueves la oficina inicia sus actividades en la nueva sede tras dejar su espacio provisional en el Palau Centelles (en el barrio Gòtic) desde su creación en 2018.

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Explican que la nueva ubicación permitirá a la oficina desarrollar con plena normalidad sus funciones y "actuar con toda su capacidad operativa a partir de ahora".