OMCT apoya que Corte de Ecuador revise restricción de visitas a cárcel de máxima seguridad

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Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) aseguró este miércoles que considera "fundamental" la decisión de una jueza de Ecuador de consultar a la Corte Constitucional si la restricción de visitas familiares establecida para los presos de una cárcel de máxima seguridad es compatible con la Constitución.

"El contacto con familiares es una de las salvaguardas más importantes para prevenir la tortura y los malos tratos en lugares de detención. Por ello, es fundamental la decisión de elevar a la Corte Constitucional de Ecuador la consulta sobre la prohibición de visitas en la cárcel de Santa Elena", señaló la organización.

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El pronunciamiento se dio después de que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil anunciara en la víspera que la magistrada había tomado esa decisión durante una audiencia de acción de protección, interpuesta el 24 de agosto por la organización ecuatoriana junto a familiares de los reclusos.

Con ese recurso, los parientes estaban exigiendo al Gobierno del presidente Daniel Noboa que les permita comunicarse y visitar a los presos de la Cárcel del Encuentro, construida para albergar a líderes criminales.

Según el CDH, la restricción de visitas se aplicó durante varios meses sin que existiera una normativa que la estableciera de manera expresa, y que recién el pasado 12 de septiembre, cuando faltaban dos días para la instalación de la primera audiencia de esta acción de protección, el Ministerio del Interior expidió un reglamento.

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La normativa determina que las visitas familiares, tanto presenciales como telemáticas, estarán restringidas como regla general para la población que esté dentro del "régimen penitenciario especial", que son presos clasificados como de "riesgo alto", que representan "una amenaza grave para la seguridad" penitenciaria o del Estado y que están en centros de máxima seguridad.

Para el CDH, la expedición de esta normativa "no subsana las vulneraciones ocurridas con anterioridad y, además, introduce una nueva cuestión constitucional: si una norma de carácter reglamentario puede eliminar de manera general el contacto de una persona privada de libertad con su familia", un derecho garantizado en la carta magna.

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La organización añadió que, en principio, la jueza consideró que la disposición cuestionada podría resultar incompatible con normas constitucionales, por lo que suspendió la tramitación de la causa y decidió elevar la consulta a la Corte Constitucional.

La OMCT aseguró este miércoles que "seguirá atenta a este proceso y a sus implicaciones para los derechos humanos en Ecuador y en la región".

La Cárcel del Encuentro está inspirada en el modelo carcelario que Nayib Bukele implementó en El Salvador, pero, además de líderes de bandas criminales, también han sido enviados a esa prisión algunos políticos, como el exvicepresidente correísta Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. EFE

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