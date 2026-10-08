Muere una trabajadora de una escuela del este de Polonia en un nuevo ataque con arma blanca

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Una mujer de 37 años ha muerto este jueves en un nuevo ataque con cuchillo en una escuela de Leszczydól-Nowiny, en el este de Polonia, a manos de un menor de 15 años, exalumno del centro.

El ataque se ha saldado además con dos heridos, entre ellas un conserje y el director, que logró detener al atacante, según informa la agencia de noticias PAP. La víctima mortal es trabajadora del centro educativo.

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Este incidente llega tan solo un día después de que al menos siete personas resultaran heridas en un ataque similar en una escuela en la ciudad de Ostroleka, cuyo atacante fue detenido.