Agencias

Muere un hombre en una explosión de un coche en el norte de Israel

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Un hombre de unos 40 años ha muerto este jueves en una explosión de un vehículo a la entrada de la ciudad de Or Akiva, en el norte de Israel, según han informado la Policía y los servicios de Emergencias.

La Policía aún desconoce la causa de la explosión y ha abierto una investigación sobre el incidente, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

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El servicio nacional de emergencias ha afirmado que sus médicos y sanitarios fueron enviados al lugar de la explosión del coche, donde encontraron a un hombre de unos 40 años con lesiones en múltiples órganos, que finalmente ha sido declarado muerto en el lugar de los hechos.

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