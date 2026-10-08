Principales titulares de los periódicos para el viernes 9 de octubre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "PP y Vox parten con una clara ventaja en la carrera al 29-N"

-- "Maricarmen monopoliza la precampaña"

ABC

-- "Biedma ratifica al juez que las 'cloacas' del PSOE fueron a por sus hijas"

-- "La izquierda amenaza con calentar la calle con la excusa de Maricarmen"

EL MUNDO

-- "Sánchez anunciará la subida de las pensiones a 2 días del 29-N"

-- "Ayuso y Moreno harán campaña propia por Feijóo como si fueran candidatos"

LA RAZÓN

-- "El PSOE pugna con la izquierda por incluir en las listas a indignados de Sol"

-- "Biedma deja al exjuez de las cloacas a un paso de la imputación"

LA VANGUARDIA

-- "El áspero duelo por Maricarmen augura una campaña electoral bronca"

-- "La poeta canadiense Anne Carson gana el Nobel por su audaz e inventiva obra"

EL PERIÓDICO

-- "España obligará a las energéticas a blindar las reservas de gas"

-- "ERC postula a Jordi Albert como candidato mientras Rufián no se decide"