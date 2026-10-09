Maisak combina el vallenato con otros géneros en su primer álbum 'Vallenatico Pa La Disco'

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Bogotá, 8 oct (EFE).- El cantante venezolano Maisak estrenó este jueves su primer álbum, 'Vallenatico Pa La Disco', un proyecto en el que mezcla la tradición de ese género y sus raíces caribeñas con sonidos urbanos como el reguetón, la kizomba, el dancehall y el reggae.

El disco está compuesto por 17 canciones y cuenta con colaboraciones de artistas como Maluma, Feid, Jay Wheeler, Pipe Peláez, Justin Quiles, Jory Boy y Hamilton.

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Entre los temas se encuentran 'Casi Algo', junto a Jay Wheeler; 'Casi Te Llamo', con Pipe Peláez, y 'Te Entiendo Remix', en el que participan Feid y Maluma.

"Son historias de amor profundas, canciones con alma, de esas que hoy en día poquito se ven, emociones nuevas, música increíble con personas increíbles", expresó el artista en Instagram en una publicación en la que divulgó la portada del disco.

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El álbum, según explicó Maisak en el comunicado de lanzamiento, parte de las historias y la emotividad del vallenato para llevarlas a una propuesta urbana contemporánea.

"Este álbum es una deuda saldada conmigo y con mis fans. Un disco urbano desde lo que realmente me representa, llevando mi influencia del vallenato, especialmente en las letras, a canciones con las que la gente pueda identificarse", afirmó.

La propuesta gira además alrededor del concepto de 'El Círculo', inspirado en las parrandas tradicionales de su tierra natal y concebido como un espacio de conexión, unión e igualdad en el que las historias pasan de una persona a otra hasta convertirse en relatos compartidos.

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Maikel Rafael Rico Torres, nombre real de Maisak, nació en Venezuela y creció en Santa Marta, ciudad del Caribe colombiano donde pasó sus primeros años y desarrolló su carrera artística.

En 2024 ganó notoriedad con 'Se Me Olvida', una canción junto al colombiano Feid que se convirtió en uno de sus principales éxitos.

El cantante de 27 años también ha trabajado como compositor para artistas como Silvestre Dangond, Grupo Frontera, Maluma, Blessd, Peso Pluma y Manuel Turizo.

Maisak presentará parte de este repertorio en el Royal Center de Bogotá el próximo 6 de noviembre, en un concierto anunciado como parte de la nueva etapa de su carrera. EFE