Kast decreta estado de catástrofe en zona este de Santiago arrasada por torrente de agua

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Santiago de Chile, 8 oct (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este jueves estado de catástrofe en la zona de Las Condes, en el este de Santiago, que resultó afectada por un torrente de agua que arrastró vehículos y buses en las empinadas calles de la capital.

"Como resultado de la información levantada (...) y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes", anunció Kast a través de su cuenta en la red social X.

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Las autoridades chilenas informaron que la emergencia desatada en Santiago, en medio de las fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, ha dejado hasta el momento seis personas heridas, además de múltiples y significativos daños materiales.

Tras sobrevolar la zona, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, notificó que entre los heridos se encuentra un niño de un año que sufrió una quebradura.

Codina apuntó preliminarmente a la obstrucción de dos ductos como posible origen del intenso torrente y vinculó las consecuencias de lo ocurrido con el incendio registrado, durante el verano pasado, en esa zona precordillerana que ocasionó la pérdida de la capa vegetal que sostenía el terreno.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para la Región Metropolitana notificó, en horas de la tarde, sobre la situación que afectó también a viviendas con el arrastre de agua y barro.

Videos divulgados por ciudadanos a través de redes sociales dan cuenta de automóviles y un autobús del servicio público en medio del caudal, con pasajeros en su interior y en el techo del transporte.

La lluvia también ocasionó inundaciones que afectaron inmuebles, entre ellos el servicio de urgencias de una clínica, según reportes de la prensa local.

"Hemos salido (a ayudar) principalmente a personas que quedan atrapadas en su vehículo, en el interior; en casas en que ha entrado el barro; en universidades en que quedan aisladas también las personas", detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.

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Asimismo, la autoridad añadió que "hay que extraer a las personas de ese lugar que es difícil el acceso, aparte de todo el trabajo profesional que tenemos de los equipos de rescate".

El temporal que afecta a algunas regiones de Chile provocó en la víspera el fallecimiento de una persona, que se suma a al menos 15 más que dejó el sistema frontal que afectó al país a mediados de este año en 10 de las 16 regiones del país.

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El fenómeno dejó más de 3.000 personas damnificadas y produjo el desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras. EFE