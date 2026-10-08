La Xunta de Galicia presenta en Argentina el Xacobeo 2027 e invita al Camino de Santiago

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Buenos Aires, 7 oct (EFE).- La Xunta de Galicia presentó este miércoles el Xacobeo 2027 en Buenos Aires con un llamado a la diáspora gallega para participar en el Camino de Santiago y con el objetivo de impulsar una celebración en la que "todo el mundo se pueda ver representado e identificado".

El comisario del Xacobeo, Marcos Gómez Román, expresó a EFE que el objetivo para 2027 es que "sea de todos y para todos, que todo el mundo se pueda ver representado e identificado", y destacó la intención de atraer a más personas al Camino de Santiago, especialmente a descendientes de gallegos interesados en reconectar con la tierra de sus antepasados.

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"Más allá de números concretos, el Camino está creciendo año tras año en 5 o 6 %. No buscamos récords, sino consolidar ese crecimiento, hacerlo de manera sostenible, acoger más turistas, pero sobre todo que salgan contentos de la experiencia, que esa hospitalidad gallega se mantenga", agregó Gómez Román.

El evento comenzó con una presentación musical de canciones en gallego y continuó con la proyección de un video promocional del Xacobeo 2027, que presentó el próximo año como "el mejor momento" para conocer la cultura vinculada al Camino de Santiago.

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Durante el acto, el comisario entrevistó a Nicolás Pérez y Luján Coto, dos argentinos de ascendencia gallega residentes en La Plata que participaron hace poco más de un mes en un programa internacional de la Xunta dirigido a jóvenes de entre dieciocho y veinte años de distintos países para recorrer el Camino de Santiago.

Coto, con antepasados de Betanzos, realizó el Camino Portugués y aseguró a EFE que, más allá de algunas ampollas en los pies, disfrutó de unos paisajes de "locura" que le permitieron conocer la experiencia.

Pérez recorrió la Vía de la Plata y, además de completar más de cien kilómetros a pie junto a peregrinos de Venezuela, Chile, Uruguay, México y Cuba, permaneció otras dos semanas con familiares en Lugo, lo que le permitió fortalecer el vínculo con sus raíces gallegas.

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La apertura del evento estuvo a cargo del secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, y del delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro.

Rodríguez Miranda afirmó sentirse como "en casa" en Buenos Aires y destacó la importancia de difundir el Xacobeo entre quienes viven fuera de España, ya que "el año próximo el mundo estará mirando hacia Galicia".

Preguntado sobre el programa que permite a jóvenes argentinos realizar esta experiencia, algunos de ellos presentes en el acto, Rodríguez Miranda expresó a EFE: "El Camino de Santiago significa recorrer la tierra, pisarla, contactar con las gentes de nuestras ciudades, de nuestras aldeas, conocer la naturaleza en Galicia, vivirla y disfrutarla. Y a partir de ahí ya sus corazones quedan permanentemente vinculados a su tierra".

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El funcionario también destacó que la visita a Argentina permitirá estrechar lazos con la provincia de Córdoba, donde el Gobierno local se inspiró en la experiencia de la Xunta para desarrollar el Camino del Cura Brochero, en homenaje al trabajo social y pastoral del religioso José Gabriel Brochero en las sierras de esa provincia, canonizado por el papa Francisco en 2016.

Gómez Román, Rodríguez Miranda y López Dobarro continuarán esta semana su gira promocional del Xacobeo 2027 en el Centro Gallego de la ciudad de Córdoba.