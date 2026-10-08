La OMC duplica su previsión de crecimiento del comercio en 2026, ante el auge de la IA

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Ginebra, 8 oct (EFE).- El comercio mundial de mercancías "demostró ser más resiliente de lo previsto" en una primera mitad de 2026 marcada por las perturbaciones del conflicto en Oriente Medio, y aumentó un 3,5 %, por lo que la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que a final de año habrá crecido un 3,9 % interanual, más del doble del 1,9 % que proyectaba en marzo.

Las positivas cifras de medio año y el optimismo para todo 2026 descansan en el auge de la inteligencia artificial (IA), con un aumento del 47 % interanual en el comercio de productos relacionados como semiconductores y servidores entre enero y junio, que según la OMC "compensó con creces los efectos negativos del conflicto".

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Para 2027, la organización prevé incluso un aumento aún mayor que en 2026 del comercio global de mercancías, hasta el 4,1 %, aunque en su informe de perspectivas publicado este jueves también reduce dos décimas su previsión de crecimiento del PIB mundial para este año, desde al 2,8 % proyectado en marzo a un 2,6 % (2,9 % en 2027).