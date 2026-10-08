La bolsa de São Paulo avanza un 0,94 % con el impulso de Petrobras

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São Paulo, 8 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este jueves un 0,94 % y volvió al terreno positivo con el que arrancó la semana tras los resultados electorales, esta vez gracias al impulso de la petrolera estatal Petrobras.

El Ibovespa, índice de referencia del corro paulista, terminó en los 206.220 puntos.

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En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,27 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,023 reales para la compra y 5,024 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La bolsa sigue con la resaca dejada por el salto del 7,70 % y el máximo histórico registrado el lunes, tras la primera vuelta de los comicios presidenciales brasileños.

El mercado celebró la ventaja de casi dos puntos porcentuales obtenida por el ultraderechista Bolsonaro, que tiene una agenda económica liberal, sobre el actual mandatario y aspirante a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La elección se resolverá el 25 de octubre en una segunda vuelta entre los dos candidatos.

Las acciones preferentes de Petrobras subieron hoy un 2,5 %, después de que la empresa obtuviese ayer las concesiones de varios bloques petroleros.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la plataforma de alquiler de vehículos Automob (+10,5 %) y los de la textil Azzas (+7,7 %).

Del otro lado, los títulos que más perdieron fueron los de la cárnica Minerva (-3,9 %) y los de los supermercados Pão de Açúcar (-2,5 %).

El volumen financiero negociado durante la jornada rondó los 60.500 millones de reales (unos 12.000 millones de dólares), en unos 6,3 millones de operaciones.EFE