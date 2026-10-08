Juls Janeiro habla sin tapujos sobre el fin de la relación con su hermana Andrea y arremete contra Belén Esteban

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Después de dos semanas 'desaparecida' a causa de un fuerte resfriado que la ha tenido encerrada en casa y que muchos han interpretado como un paso atrás tras la entrevista de Belén Esteban en '¡De Viernes!' a la espera de que sus abogados le confirmasen si hay algo demandable en las declaraciones de 'la patrona', una Julia Janeiro ya recuperada y con muchas ganas de hablar ha reaparecido ante las cámaras y, dejando claro que no tiene miedo a nada ni a nadie, ha arremetido contra la ex de su padre y ha desmentido que la razón de su enfado con su hermana Andrea fuese que ella, o su madre, filtrasen a la prensa su romance con el hermano de Carlo Costanzia, Pietro Costanzia, tras la detención del joven en Italia en 2024 acusado de intento de asesinato.

Con las ideas muy claras, ha comenzado su intervención ante la prensa respondiendo a 'la princesa del pueblo' después de que ésta le advirtiese que no volviese a insultarla -tras llamarla "payasa de un circo que se ha montado hace 27 años"- porque no es "ninguna analfabeta": "Me hizo mucha gracia cuando dijo que no la insultara. Yo es que pensaba que al igual que las hacía, las aguantaba. Entonces, claro, yo le pido perdón. No sabía que tenía el poder de hacerle tanto daño por llamarla payasa. No me quiero imaginar la llorera que habrá tenido en su casa, de verdad. Madre mía, yo he llorado mucho durante 23 años".

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"Yo he tenido que aguantar que esta señora durante 23 años diga que yo soy fea como mi madre y que mi hermano es guapo como mi padre. He tenido que aguantar que esta señora diga que yo no era deseada por mis padres. Bueno, por mi padre en este caso. He tenido que aguantar muchas cosas. He tenido que aguantar que esta señora insulte a mi madre, que insulte a mi padre, que insulte a mi familia entonces, claro, no pensaba yo que se fuese a ofender tanto. Dijo que se iba a tomar un Lexatín. Madre mía. Uno, me parece poco. Cuando le llegue la cartita de amor de don Jesús Janeiro veremos a ver cuántos se toma" ha sentenciado implacable, confirmando que el torero va a emprender medidas legales contra la madre de su hija mayor.

"A ver, esta señora, de verdad. ¿Esta señora ha dicho que me ha protegido cuando dijo que mi padre me había pagado las tetas cuando nadie sabía que yo me había operado? ¿Esa misma? Venga, hombre" ha estallado.

Ante las declaraciones de Belén defendiendo que no fue ella quién empezó su guerra mediática sino Juls al llamarla "meme televisivo", la hija de María José Campanario ha respondido tajante asegurando que "no he empezado ninguna guerra. ¿Tengo que recordarle que esta señora lleva 23 años menospreciándome, menospreciando a mi madre, menospreciando a mi padre, insultándome, haciendo comentarios muy feos? Ella ahora se limpia las manos como si con ella no fuese la cosa y está intentando echarme el muerto a mí para que se me eche la gente encima. Pero realmente yo no he empezado ninguna guerra. La guerra la empezó ella, la empezó con mi madre y ¿ahora qué pasa? ¿Qué por detrás quiere ir a por mí y luego se hace la que no quiere la cosa? Venga, hombre".

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Sobre la información de que Jesulín guardaría un as bajo la manga que demostraría que sí tiene relación con Andrea, la influencer ha dejado entrever que es cierto haciendo a su vez una pregunta: "¿Tú piensas que mis padres demandarían si no tuviesen pruebas para demostrar cosas? Pues ya está. Pero yo en sus silencios no me voy a meter".

Muy clara, Julia ha negado rotundamente que el motivo de su ruptura con su hermana fuesen sus sospechas de que venía de su parte -más concretamente de su madre- la filtración a la prensa de su idilio con Pietro Costanzia. "Vale, eso era otra cosa que quería aclarar. Ya se desmintió en su momento el hecho de que yo tuviese una relación con este señor. No tengo que dar explicaciones de con quién me acuesto y con quién me levanto, lo único que voy a decir es que tengan mucho cuidado con las cosas que se dicen porque toda información falsa que se diga de mí a partir de ahora lo voy a demandar" ha advertido, insistiendo en que "no ha habido ningún enfrentamiento entre hermanas. Estoy harta de decirlo, no ha habido ningún enfrentamiento".

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"No sé por qué esta señora se empeña en decir que ha habido un enfrentamiento y luego cuando le digo que diga los motivos, se calla. Si tanto ha pasado y tanto, no sé por qué no lo dice, es que no lo entiendo. Entonces no es verdad que haya habido un enfrentamiento y no es para nada verdad que yo haya tenido una relación con este señor. Se filtraron unas fotos, que yo sé perfectamente quién la filtró. No fue Andrea. O sea, es que se están llevando las cosas a unos extremos que es que yo no entiendo" ha añadido retando a Belén a que cuente las razones de su distanciamiento de Andrea.

Sobre Pietro, Juls ha revelado que "no tuve una relación con esta persona, simplemente estuve quedando con esta persona un mes. ¿En qué mundo vivimos? ¿tenemos que contar mentiras para rascar un poquito de audiencia? Qué pena".

Además, ha defendido que ella es la única que está protegiendo a Andrea, a diferencia de lo que está haciendo Belén, "en el momento que yo digo que tengo una buena relación con ella para que nadie se meta, ni indague, ni pregunte por esta persona, ¿no? Entonces, si yo en ese momento digo eso y luego llega su madre y suelta literalmente cuatro mentiras, pues perdona que te diga, pero mucho sentido no tiene. ¿Quién la está desprotegiendo ahora? ¿Yo o su madre?".

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Sin embargo, no ha dudado en negar que tras su supuesta pelea Jesulín se posicionase a su favor en vez de con su hermana: "Es que eso es mentira. Es que no ha habido ningún enfrentamiento. Es que no ha habido nada. Mi padre no se ha posicionado, o sea, ya está, es que no sé qué más creéis que diga".

Con muchas ganas de aclarar todo lo que se ha dicho en los últimos días, Juls también ha desmentido que su casa sea suya en un 25% y del torero en un 75% que el día de mañana sería para sus otros hijos, incluida Andrea. "Ay, que pesados con la casa! Y dale la cabra al monte, de verdad. Vamos a ver, la casa es mía. Como dijo la Pantoja, esta es mi casa y yo se la estoy pagando a mi padre. ¿También tengo que decir cuánto le pago a mi padre al mes por la casa? ¿Me van a pedir explicaciones? Esta casa es mía, punto final" ha zanjado.

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Y aunque ha vuelto a repetir que no piensa hablar de su hermana por ser anónima, no ha dudado en lanzarle un duro dardo al apuntar "¿le preguntamos a ella cuántas veces me ha felicitado a mí en mi cumpleaños o cuántas veces ha felicitado a mi padre?" "Si quiere saber los motivos del famoso bloqueo, que no lo sé ni yo, o bien que le pregunte a su hija, o bien que me pregunte a mí a ver si yo estoy en lo correcto en lo yo pienso" se ha dirigido a Belén.

"Mis padres querían una hija libre y aquí está su hija libre hablando cuando quiere, como quiere y hablo lo que creo que tengo que hablar" ha asegurado, dejando en el aire cuándo escucharemos hablar a su madre, a la que ha confesado que no ha podido ver desde que regresó de grabar el reality 'Hasta el fin del mundo'. ¿Escucharemos la versión de Jesús y María José? Su hija no ha querido confirmarlo, pero su encogimiento de hombros ha resultado de lo más revelador.

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"Yo dije el otro día que no iba a hablar más de esta señora, ¿vale? Hoy he hablado porque yo vengo a defenderme de los insultos de esta mujer. Entonces, yo he dicho lo que tenía que decir, he aclarado que la guerra no la he empezado yo, he aclarado también que no ha habido ningún enfrentamiento, he aclarado también que con este señor no he tenido ninguna relación como se ha dicho y a partir de ahora cualquier cuestión que tenga que ver con este tema, pues os ponéis en contacto con mi abogado. Para mentir hay que tener buena memoria. Y nuestra vida no gira en torno a esta señora. Le he dado la importancia que tiene un cero a la izquierda" ha concluido.