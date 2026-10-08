Israel otorga la máxima distinción a seis pasajeros por su "valor" durante el incidente del vuelo Flydubai

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El presidente israelí, Isaac Herzog, ha galardonado este jueves con la máxima distinción civil del país a seis personas que viajaron el pasado 30 de septiembre a bordo del vuelo de Flydubai entre Emiratos Árabes Unidos e Israel y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí tras un presunto "ataque terrorista" efectuado por el copiloto del aparato.

Herzog ha entregado el "Premio Presidencial al Heroísmo Civil" a seis ciudadanos israelíes --Tali y Zvika Manes, Yaniv Hayoun, Shota Musayev, Asaf Rajuan y Or Pardilov--, una distinción que extenderá asimismo al capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india, que efectuó el aterrizaje de emergencia pese a haber sido apuñalado por el atacante.

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El mandatario así lo ha asegurado en Jerusalén, donde ha tenido lugar la entrega de un premio creado por Herzog tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí y que "expresa el reconocimiento del Estado de Israel a aquellas personas que actuaron con un heroísmo excepcional, poniendo en peligro sus propias vidas, movidas por la responsabilidad mutua y con el fin de salvar vidas humanas".

En esta línea, el dirigente ha valorado que los galardonados son "personas aparentemente corrientes que demostraron ser héroes extraordinarios al salvar el vuelo" que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv cuando ocurrió el incidente. "Gracias a su valentía, determinación y extraordinaria sangre fría, estos héroes evitaron una catástrofe aérea devastadora que habría conmocionado al mundo entero, y salvaron 174 vidas preciosas", ha señalado.

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Herzog ha deseado una "recuperación completa y rápida" al capitán, a quien ha valorado por su "valentía sin igual y sólida profesionalidad", y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la unidad de la comunidad internacional ante la "amenaza global del terrorismo".

"Cuando el peligro acecha, es bueno tener a un israelí a tu lado. (...) Es aún mejor escuchar las alertas y advertencias estratégicas de Israel antes de que el peligro se materialice", ha manifestado.

"El 7-O dejó una huella indeleble en el pueblo israelí, y el trauma será palpable durante generaciones. Hemos aprendido, a través de un doloroso sacrificio, lo que significa enfrentarse a una amenaza existencial. Y hemos aprendido que hacerle frente requiere visión de futuro, determinación y, sobre todo, cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo", ha reiterado.

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