El papa León XIV se reunirá con los jóvenes peruanos en el Estadio Nacional de Lima

Guardar

Lima, 8 oct (EFE).- El papa León XIV sostendrá el próximo 12 de noviembre un encuentro con los jóvenes peruanos en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la visita de seis días que hará a Perú, informó este jueves el cardenal Carlos Castillo.

"En la tarde (del jueves 12) se tiene el encuentro con los jóvenes que se está preparando de forma muy linda. Se está realizando una coreografía y preguntas de los jóvenes. Esto será una cosa apoteósica, preciosa, y va a ser en el Estadio Nacional", declaró el también arzobispo de Lima a la emisora estatal TV Perú.

PUBLICIDAD

El cardenal señaló que inicialmente se había pensado realizar esta actividad en el Estadio Monumental, pero finalmente se decidió que sea en el Nacional porque ofrece "mejores condiciones" para desarrollar el encuentro con los jóvenes.

Este jueves, Castillo preciso que León XIV llegará a Lima, procedente de Argentina, aproximadamente a las 17:30 horas (22:30 GMT) del miércoles 11 de noviembre y será recibido en la Base Aérea del Callao, tras lo cual se realizará una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

PUBLICIDAD

Posteriormente, irá al Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, donde, hacia las 20:00 horas (01:00 GMT del jueves 12), tendrá un encuentro con las autoridades.

Durante la mañana del día siguiente se ha programado una reunión con los obispos de Perú en el Palacio Arzobispal y una celebración con religiosos en la Catedral de Lima, ambos ubicados en la Plaza de Armas capitalina, tras lo cual asistirá al encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

El arzobispo también informó que la imagen del Señor de los Milagros, una representación de Cristo crucificado muy venerada en Perú, será trasladada hasta la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, para la misa que el papa celebrará el lunes 16 de noviembre, que se calcula que reunirá a más de un millón de personas.

El papa cerrará en ese aeródromo su primer viaje apostólico por Latinoamérica, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de noviembre, con más de la mitad de los días en territorio peruano, donde también visitará el norte, la sierra y la Amazonía del país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la programación de su viaje, el 13 y 14 de noviembre estará en las norteñas Chiclayo, Pimentel, Cajamarca y Lambayeque, mientras que al día 15 visitará la sureña Cusco y la amazónica Pucallpa, donde tendrá un encuentro con pueblos indígenas.

León XIV, nacido en la ciudad estadounidense de Chicago, concretará así su esperado regreso como pontífice a Perú, donde se le considera el papa peruano, ya que se nacionalizó tras haber ejercido gran parte de su magisterio como misionero en el país, hasta llegar a ser obispo de Chiclayo. EFE

PUBLICIDAD