Agencias

EEUU sanciona al resto de la "flota fantasma" de petroleros clandestinos iraníes

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones a 17 petroleros que supuestamente forman el grueso de la flota clandestina de barcos empleados por Irán para esquivar las sanciones de la Casa Blanca a su combustible.

"La acción de hoy neutraliza de facto a la gran mayoría de la red restante de la flota clandestina iraní", ha explicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Nadie que facilite la evasión de las sanciones iraníes está a salvo de todo el peso de la autoridad del Tesoro", ha añadido.

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Estos barcos, operados por "una compleja red de empresas fachada internacionales", ponen "de manifiesto la magnitud global de la red de transporte marítimo ilícito de Irán y la sofisticación con la que el régimen intenta ocultar su evasión de sanciones".

"Al desmantelar estos nodos marítimos y las empresas que los respaldan, el Departamento del Tesoro está cortando los canales principales" del comercio de crudo iraní, según la orden, amparada en la estrategia contra la economía de Irán reflejada en la llamada operación 'Marginado Económico' anunciada precisamente por Bessent en agosto de este año, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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La misma orden apunta igualmente a 18 compañías a las que Estados Unidos acusa de "operar en el sector petrolero o petroquímico de la economía iraní", algo también terminantemente prohibido por Washington.

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