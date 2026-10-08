Las remesas pierden más del 20 % de poder adquisitivo en México, advierte Banco central

Guardar

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- Las remesas que reciben las familias mexicanas han perdido más del 20 % de su poder adquisitivo durante el último año y medio, según alertó el Banco de México (Banxico).

La advertencia vinculó este deterioro con el estancamiento del consumo de los hogares, según la minuta publicada este jueves sobre la reunión de la Junta de Gobierno del banco central mexicano, previa a la decisión de mantener los tipos de interés en el 6,5 %.

PUBLICIDAD

El documento da cuenta de que un integrante señaló que "el poder adquisitivo de las remesas ha disminuido más de 20 % en el último año y medio" y añadió que estos recursos, medidos en pesos y descontando el efecto de la inflación, han seguido contrayéndose.

"Precisó que el poder adquisitivo de las remesas ha disminuido más de 20 % en el último año y medio. Añadió que la incertidumbre prevaleciente podría estar afectando la dinámica del consumo al inducir un ahorro precautorio", indicó la minuta.

PUBLICIDAD

El fenómeno ocurre luego de que el tipo de cambio alcanzara niveles por debajo de los 17 pesos por dólar, lo que provocó que cada dólar enviado se cambiara por menos divisas mexicanas, aunque en septiembre registró su mayor caída desde 2024 con una depreciación mensual del 6,32 %, mientras que el aumento de los precios reduce aún más la capacidad de consumo con ese dinero.

El integrante también observó que el consumo de productos y servicios mexicanos permanece estancado desde hace año y medio y relacionó esta situación con el deterioro del poder adquisitivo de las remesas.

Entre enero y junio de 2026, el consumo privado creció apenas un 0,8 %, según la minuta del Banxico.

Aunque las compras de productos nacionales avanzaron un 1,8 %, el consumo de servicios nacionales y bienes importados registró crecimientos cercanos a cero.

A esto se suma la incertidumbre económica, que, según el integrante del banco central, hace que las familias pospongan compras para reservar dinero ante posibles dificultades.

Los datos oficiales más recientes muestran que México, el segundo receptor mundial de estas divisas, recibió 5.452 millones de dólares en remesas durante agosto, un 3,6 % menos que en el mismo mes de 2025.

El número de operaciones cayó un 6,4 %, aunque el envío promedio aumentó un 3 %, hasta 412 dólares.

Pese a ese retroceso interanual en agosto, en los primeros ocho meses de 2026 las remesas sumaron 41.802 millones de dólares, un 2,2 % más que en igual periodo de 2025.

Banxico elevó su previsión de crecimiento económico para 2026 del 1,1 % al 1,5 %, aunque sus miembros advirtieron que la recuperación sigue siendo desigual y que persisten señales de debilidad en el empleo.

En paralelo, la inflación general aumentó del 3,1 % al 3,42 %, aunque el Banxico advirtió que los precios de servicios como vivienda, educación y restaurantes siguen mostrando resistencia a bajar, con una inflación anual del 4,33 %, lo que mantiene las presiones sobre el presupuesto de los hogares. EFE

PUBLICIDAD