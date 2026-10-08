Agencias

Israel confirma el cierre del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén

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Jerusalén, 8 oct (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó este jueves el cierre del Consulado General del Reino Unido en Jerusalén, ubicado en un edificio en la parte oriental de esta ciudad que seguirá operando con solo siete diplomáticos británicos, pero para actividades limitadas no consulares.

En un comunicado enviado por Exteriores, Saar añade que el cónsul general y 19 diplomáticos británicos "finalizarán sus misiones y abandonarán Israel" tras el cierre, una medida anunciada por el país hebreo hace un mes como represalia a la decisión del Gobierno británico de prohibir la importación de productos de colonias israelíes en Cisjordania. EFE

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