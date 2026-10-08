Embajador de EE.UU. califica de "drama" el efecto de sus dichos sobre soberanía de Chile

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Santiago de Chile, 8 oct (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, calificó como "drama" el efecto que tuvo su referencia a la soberanía del país austral sobre el Estrecho de Magallanes, sobre los cuales ofreció una explicación.

"Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado", afirmó Judd en una declaración ofrecida la noche de miércoles y reflejada en la prensa chilena.

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Sus comentarios llegaron luego que de que la Cancillería expresó su molestia e intención de hacer un llamado de atención o emitir una nota de protesta dirigida al país norteamericano.

El embajador aseguró que sus palabras "fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile".

La polémica surgió cuando el diplomático estadounidense señaló que si en Chile "quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros", durante su participación en el evento anual del Día del Comercio Global.

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A raíz de ello, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, respondió que "nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por 200 años".

"El estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno", completó.

El Canciller añadió sobre las posibles acciones ante estas declaraciones: "no descarto nada hasta que no termine la evaluación (...), la reacción formal vamos a decidirla en el mérito de las cosas que se han dicho".

Judd indicó que su presentación en dicho evento "fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo -y pueden hacer- juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos".

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Asimismo, agradeció al "ministro (de Defensa, Fernando) Barros y a todos aquellos que han reconocido dicho contexto, así como mi larga trayectoria de apoyo a la soberanía de Chile".

La polémica sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes se remonta a finales de agosto, cuando Chile envió una nota de protesta a Argentina luego de que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, lo incluyó dentro de una afirmación sobre zonas bajo soberanía argentina.

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La relación entre Chile y Estados Unidos, no obstante, tuvo otro episodio de tensión reciente, cuando el embajador norteamericano fue citado a la Cancillería por haber afirmado que su país tenía informes sobre vínculos de la izquierda con el estallido social de 2019 en el país suramericano.

Luego de la reunión, Judd aclaró que los informes no fueron una investigación propia de Estados Unidos en Chile, tras los cuestionamientos de miembros de la oposición hacia el Ejecutivo por lo que consideraron una intromisión del embajador. EFE