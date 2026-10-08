Agencias

El tercer candidato con más votos en la primera vuelta anuncia su apoyo a Flávio Bolsonaro

Guardar

São Paulo, 8 oct (EFE).- El candidato presidencial brasileño Augusto Cury, derrotado en la primera vuelta tras quedar tercero, anunció este jueves su apoyo a Flávio Bolsonaro de cara a segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, según una nota de la campaña divulgada por medios.

Cury afirmó -en el comunicado- que su apoyo no constituye "un cheque en blanco" y que estará sujeto al cumplimiento de principios como el de la transparencia, la responsabilidad fiscal y el respeto a las instituciones democráticas. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juicio por la muerte de Maradona dicta decenas de años de prisión por homicidio

El juicio por la muerte de Maradona dicta decenas de años de prisión por homicidio

Kaydy Cain celebra el reguetón en 'Gloria bendita': "El arte viene normalmente del sufrimiento, de la pena y la escasez"

Kaydy Cain celebra el reguetón en 'Gloria bendita': "El arte viene normalmente del sufrimiento, de la pena y la escasez"

Los fans de Morat eligen 'Me Mata' como nuevo sencillo del grupo en una encuesta por redes

Infobae

Guterres advierte de riesgos para el acuerdo de paz tras giro en seguridad de Colombia

Infobae

Bolsonaro lidera la primera encuesta previa a la segunda vuelta Presidencial de Brasil

Infobae