El tercer candidato con más votos en la primera vuelta anuncia su apoyo a Flávio Bolsonaro

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São Paulo, 8 oct (EFE).- El candidato presidencial brasileño Augusto Cury, derrotado en la primera vuelta tras quedar tercero, anunció este jueves su apoyo a Flávio Bolsonaro de cara a segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, según una nota de la campaña divulgada por medios.

Cury afirmó -en el comunicado- que su apoyo no constituye "un cheque en blanco" y que estará sujeto al cumplimiento de principios como el de la transparencia, la responsabilidad fiscal y el respeto a las instituciones democráticas. EFE

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