El portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' regresa a EEUU tras cerca de diez meses de despliegue en Oriente Próximo

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El portaaviones 'USS Abraham Lincoln' regresará este jueves a Estados Unidos tras un despliegue de cerca de diez meses en Oriente Próximo, en el marco de la guerra desatada por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El portaaeronaves, que tiene previsto llegar en las próximas horas a San Diego, en el estado de California, recibió el miércoles una visita por parte del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, para marcar los 321 días de despliegue del 'USS Abraham Lincoln' --una cifra récord--, incluidos 264 sin acudir a puerto.

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Hegseth trasladó a los miles de militares desplegados en el portaaeronaves que su visita tenía como objetivo "trasladar personalmente el agradecimiento" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el desempeño de los militares, también durante la operación 'Furia Épica' contra Irán, "garantizando que Irán nunca se haga con armas nucleares".

"Posteriormente, con el bloqueo (a puertos iraníes), que ha sido impenetrable", destacó. "Me inspira la misión que ejecutaron con tanto éxito. Han cambiado el curso de la historia, garantizando que unas personas locas, teocráticas, nunca se hagan con armas nucleares que cambien el rumbo de la historia", apostilló.

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El portaaeronaves salió de puerto en noviembre y fue enviado en enero al golfo Pérsico, donde permaneció posteriormente tras el estallido de la guerra con Irán. En los últimos meses han surgido preocupaciones en torno a las condiciones de vida de los militares desplegados en él y la Armada llegó a confirmar ocho intentos de suicidio entre sus filas.