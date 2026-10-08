El Pentágono asegura que hará "público" el fusilamiento del psiquiatra militar que tiroteó Fort Hood en 2009

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha prometido hacer pública la ejecución por fusilamiento del ex comandante y psiquiatra militar Nidal Malik Hasan, condenado a la pena capital por asesinar a trece personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, en Texas en el año 2009. La ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre.

"Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente tiene que entender que este tipo de actos acarrean graves consecuencias", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena Real America's Voice.

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El jefe del Pentágono, en unas declaraciones realizadas a bordo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln', ha señalado que a Hasan "le espera un pelotón de fusilamiento formado por soldados, como debe ser".

El Departamento del Ejército de Estados Unidos ha fijado la ejecución de Hasan para el próximo 3 de diciembre en las propias instalaciones de Fort Hood, el mismo escenario donde tuvo lugar la masacre, un anuncio que pone fin a un largo proceso judicial y militar que se ha prolongado durante casi 17 años.

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El 5 de noviembre de 2009, Hasan abrió fuego contra soldados desarmados en la que era entonces la mayor base militar del país mientras gritaba 'Allahu Akbar' (transliteración al inglés de la expresión 'Alá es grande' en árabe). El tirador, un estadounidense musulmán, quedó parapléjico a raíz de las heridas de bala que recibió por parte de las fuerzas de seguridad al ser reducido.