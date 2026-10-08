El Gobierno inicia la preparación para el 'eclipse del siglo' del 2 de agosto de 2027

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La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, se ha reunido este jueves para la preparación, organización y coordinación de las actuaciones relacionadas con el próximo eclipse del 2 de agosto de 2027.

El eclipse del 2 de agosto de 2027 es considerado por la comunidad científica como el 'eclipse del siglo' debido a su inusual duración máxima, de hasta seis minutos.

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En España, la franja de totalidad cruza el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El sur de Andalucía, especialmente la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pueden disfrutar de una oscuridad total, en algunos casos de más de 4 minutos, un tiempo considerablemente mayor que el del eclipse de 2026.

Cigudosa ha agradecido "el esfuerzo y coordinación de todos los implicados en la gestión del eclipse de 2026" y ha subrayado que "el próximo eclipse de 2027 será una nueva oportunidad para demostrar que España está preparado para gestionar con eficacia, seguridad y rigor un acontecimiento de extraordinaria relevancia científica, social y turística".

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A la reunión han acudido representantes de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible; Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Asimismo, han participado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, expertos del Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía y las Comunidades Autónomas como invitados

Durante la reunión se ha presentado el informe 'Resumen Ejecutivo de las Actuaciones de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses 2026' sobre el eclipse total del pasado 12 de agosto, primer gran hito del Trío de Eclipses, que permitió poner a prueba los mecanismos de coordinación, seguridad, movilidad, protección civil, salud pública, divulgación científica y promoción turística impulsados por la Comisión.

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El informe recoge, entre otros datos, que ese día se registraron 26 millones de viajes más de lo habitual en un día de agosto, lo que supone un incremento del 21%, y se registraron más de 2,1 millones de personas desplazadas hacia la franja de totalidad, un 48% más que en un día equivalente, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

También se ha puesto de manifiesto la gran capacidad de atracción de demanda turística del evento, especialmente en aquellos territorios que coincidieron con la franja de la totalidad y que disponían de capacidad suficiente para acoger a los visitantes. El informe también sostiene que el eclipse ha permitido reforzar el astroturismo como producto turístico, dando visibilidad a infraestructuras y destinos que pueden mantener actividad más allá del acontecimiento puntual.

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SIN INCIDENTES DE RELEVANCIA NACIONAL EL 12 DE AGOSTO

El informe también dice que no se han identificado incidentes de salud pública de relevancia nacional ni incrementos de las prestaciones asistenciales asociados al día del evento. Tampoco se ha observado una sobrecarga significativa del Sistema Nacional de Salud en los días posteriores.

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Para garantizar la seguridad y facilitar el seguimiento del fenómeno, la Comisión Interministerial, compuesta por 13 Ministerios, desplegó planes específicos de prevención y seguridad, reforzó los servicios de transporte y movilidad y puso en marcha una actuación preventiva en materia de salud que incluyó la distribución gratuita de 2 millones de gafas certificadas.

Gracias a estas medidas y a la coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, el eclipse se desarrolló sin alteraciones graves del orden público, incendios de relevancia ni incidencias relevantes para la seguridad ciudadana o la salud pública, según el mismo informe.

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El acontecimiento tuvo además una importante repercusión científica y divulgativa. El centro oficial de seguimiento organizado por el Ministerio de Ciencia en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, e instalado en el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara) reunió a más de 130 periodistas nacionales e internacionales y acogió la emisión en directo de 'Aquí la Tierra' de Televisión Española, que durante el minuto de oro del eclipse alcanzó 2.658.000 espectadores y más de un 30% de cuota de pantalla.

El eclipse de 2026 fue también una oportunidad excepcional para avanzar en el conocimiento de la actividad magnética del Sol y de la corona solar.

Las investigaciones desarrolladas, lideradas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), han permitido optimizar los modelos de predicción solar, un ámbito de especial relevancia por el impacto que la meteorología espacial puede tener sobre satélites, telecomunicaciones y otras infraestructuras tecnológicas.

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