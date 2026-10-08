El barril de crudo brent supera los 104 dólares tras subir cerca del 4 % ante tensión en Oriente Medio

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Madrid, 8 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre, que antes de la apertura registraba un avance del 2,5 %, y el barril se acercaba a los 103 dólares, supera ya, una hora después de la apertura de sesión los 104 dólares con un avance del 4 % por la tensión en Oriente Medio.

A las 10:00 horas (08:00 GMT), el barril de brent sube el 3,96 %, y se sitúa en 104,18 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI) también avanza el 3,83 %, hasta los 91,66 dólares.

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El gas natural TTF también registra una subida del 2,65 %, hasta los 80,15 euros el megavatio/hora.

La nueva destacada alza del precio del curo se produce después de que un huracán en el Golfo de México ha obligado a paralizar más de 510.000 barriles diarios, equivalente a un cuarto de la capacidad de la región.

Por otro lado, un informe apunta a que la Casa Blanca habría solicitado al Pentágono planes para un eventual ataque a Irán antes de las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre, en un contexto ya tensionado por ataques a cargueros en aguas del Golfo Pérsico (frente a Catar) y ofensivas de los hutíes contra aeropuertos saudíes.

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Además, según ha informado esta jueves el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar.