Dircom y Asodircom renuevan su alianza para "fortalecer" la comunicación estratégica en España y República Dominicana

08/10/2026 El presidente de Dircom, Joaquín Mouriz, y la presidenta de Asodircom, Gloria Zacarías. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD DIRCOM

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La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y la Asociación de Directivos de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom) han renovado su convenio de colaboración para "fortalecer" la función directiva de comunicación en ambos países.

Así lo ha anunciado este jueves Dircom, que ha explicado que la renovación da continuidad a la relación entre las dos entidades y establece un marco para desarrollar iniciativas conjuntas y compartir conocimiento y experiencias entre sus comunidades profesionales.

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El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de Dircom, Joaquín Mouriz, y la presidenta de Asodircom, Gloria Zacarías, y "responde al compromiso de ambas entidades con la profesionalización y la visibilidad de la comunicación corporativa e institucional". Entre sus líneas de colaboración figura el intercambio de estudios y buenas prácticas sobre reputación, sostenibilidad, ética y liderazgo.

Dircom y Asodircom colaborarán en encuentros, jornadas y congresos organizados por cualquiera de las dos asociaciones, facilitando la participación de expertos y socios. "Esta cooperación permitirá poner en común experiencias de ambos países y compartir enfoques sobre los retos que afrontan los responsables de comunicación en sus organizaciones", ha indicado.

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Los socios de ambas entidades contarán, además, con descuentos en cursos, talleres, seminarios y programas académicos. El convenio amplía así sus opciones de formación y actualización profesional.

La alianza también contempla la colaboración editorial, con la posibilidad de intercambiar artículos, informes, pódcast y otras publicaciones en los canales institucionales de las dos asociaciones. A ello se suma la difusión mutua de actividades y noticias relevantes para sus socios.

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