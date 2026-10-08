La salud mental preocupa al 62% de los españoles y encadena cinco años como principal problema sanitario

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La salud mental se mantiene por quinto año consecutivo como la principal preocupación sanitaria en España, según el Informe de Salud Mental 2026 de Ipsos, que muestra que el 62 por ciento de los españoles la señala como uno de los principales problemas de salud, 46 puntos más que en 2020, mientras el estrés alcanza al 39 por ciento de la población (21 puntos más que en 2020) y los jóvenes concentran los indicadores más preocupantes.

Según señalan, este aumento de la preocupación por el bienestar emocional "encaja en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la dificultad de acceso a la vivienda, la transformación tecnológica y los cambios sociales".

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Por otro lado, cada vez más ciudadanos (78%) consideran que la salud mental merece la misma atención que la salud física. Mientras que los Baby Boomers (62 a 80 años) mantienen una visión más tradicional de la salud, son la única generación que sigue situando el cáncer (59%) por delante de la salud mental (54%), el resto de las generaciones muestran una concepción más amplia, con la salud mental en primer lugar: el 61 por ciento de la Generación X (46-61 años), el 65 por ciento de los Millennials (30-45 años) y el 66 por ciento de la generación Z (14-29 años).

Son los más jóvenes, los Z, quienes muestran una mirada claramente dominada por factores emocionales y psicológicos situando a la salud mental como su primera preocupación seguida del estrés (42%), con un aumento de siete puntos respecto a 2025, y en tercer lugar está el cáncer (40%), que también crece nueve puntos respecto al año pasado.

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¿SE ADOPTAN MEDIDAS PARA ENFRENTARSE A ESTOS PROBLEMAS?

El 44 por ciento de la población afirma no haber realizado ninguna acción para cuidar su salud mental durante el último año, una cifra prácticamente idéntica a la de 2025. Entre quienes sí buscaron apoyo, la opción más habitual fue hablar con familiares o amigos (36%), mientras que solo el 17 por ciento acudió a un psicólogo o psiquiatra y el 16 por ciento consultó a su médico de atención primaria.

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Esta brecha resulta especialmente llamativa entre los jóvenes. Aunque son el colectivo que registra mayores niveles de estrés y malestar emocional, un 30 por ciento de los miembros de la Generación Z reconoce no haber tomado ninguna medida para cuidar su salud mental durante el último año.