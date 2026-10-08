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Aterriza en Teherán el primer vuelo de una aerolínea extranjera desde el inicio de la guerra con EEUU e Israel

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El aeropuerto de Teherán ha recibido este jueves el primer vuelo operado por una aerolínea extranjera desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El vuelo, operado por la aerolínea Iraqi Airways, ha aterrizado en el Aeropuerto Imam Jomeini a las 6.50 horas (hora local), tras despegar desde la ciudad iraquí de Nayaf --una de las ciudades más sagradas del islam chií--, a la que volverá durante la jornada, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

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La ruta ha sido cubierta por la aerolínea iraquí después de que Estados Unidos concediera a la compañía una exención de sanciones para que pudiera volar a Irán. Además, Bagdad anunció un acuerdo con Estados Unidos para que aerolíneas iraníes vuelen desde y hacia Nayaf, a excepción de Mahan Air.

Estados Unidos impuso en septiembre una batería de sanciones contra la industria aeronáutica iraní en el marco de su guerra económica contra Teherán, lo que obligó a numerosas aerolíneas del país asiático a cancelar vuelos internacionales, en parte por las prohibiciones anuncidas en respuesta por varios países.

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