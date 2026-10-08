Ocho partidos opositores de Túnez exigen la liberación de los presos políticos del país

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Túnez, 8 oct (EFE).- Ocho partidos opositores de Túnez exigieron este jueves la liberación de "todos los presos políticos" y rechazaron el "deterioro" de los derechos humanos y las libertades, así como la "ausencia de garantías" de juicios justos contra quienes emiten opiniones "contrarias a las del poder gobernante", en manos del presidente Kais Said desde 2019.

Las formaciones, entre las que se encuentran el Partido de los Trabajadores, el Socialdemócrata, el Socialista y Corriente Democrática, difundieron un documento en el que rechazaron "el encarcelamiento" de políticos, sindicalistas, activistas, abogados y periodistas por sus "opiniones contrarias" a las del Gobierno.

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La declaratoria conjunta fue difundida tras una reunión, en la que los partidos opositores abordaron la crisis social, económica y política que -aseguraron- vive el país, como el "deterioro" de las condiciones de vida a causa del "constante" aumento de los precios, el desempleo, el "abandono" de los servicios públicos y la "falta de perspectivas de futuro" para los ciudadanos.

Según el documento suscrito por los partidos opositores, durante el encuentro las distintas formaciones también abordaron la situación de las cárceles tunecinas, donde -señalaron- "los presos no cuentan con los derechos mínimos exigidos en las convenciones internacionales".

Ante esta situación, manifestaron su "plena solidaridad con los presos políticos que han optado por defender sus derechos mediante huelgas de hambre, denunciando el deterioro de las condiciones carcelarias y reivindicando sus derechos dentro de ellas, en respuesta a la injusticia y la opresión que ellos y sus familias sufren".

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En este sentido, exigieron a las autoridades que cumplan las "normas mínimas acordadas internacionalmente en las convenciones de las Naciones Unidas relativas a los presos y detenidos", que contemplan el respeto "innegociable" de los derechos humanos.

Por otra parte, las formaciones opositoras elogiaron la convocatoria de diversas organizaciones nacionales a una "gran marcha" para el próximo 17 de octubre, para protestar contra las políticas del Gobierno, en la que anunciaron su participación.

Desde que Said asumiera plenos poderes en julio de 2021, tras dos años al frente de la Presidencia, diversas organizaciones nacionales e internacionales denuncian un grave retroceso democrático, marcado por la persecución a la disidencia, el encarcelamiento de opositores y el cierre de espacios para la sociedad civil. EFE

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