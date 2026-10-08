Daniela Catrileo critica que la población sea azotada por los especuladores

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Fráncfort (Alemania), 8 oct (EFE) .- La escritora y filósofa chilena Daniela Catrileo criticó este jueves en la Feria del Libro de Fráncfort que "la población está siendo azotada por los especuladores" en el mercado de la vivienda.

"La gente en las calles es consecuencia de las políticas neoliberales", dijo Catrileo, ganadora del premio Anna Seghers de 2026 junto con la alemana Sonia Schultz, un galardón literario alemán que se concede cada año a un escritor de lengua alemana y a otro de América Latina.

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"Chilco", la primera novela de Catrileo y publicada por Seix Barral en 2023, "trata sobre la especulación inmobiliaria y el derecho a la tierra y a una vida digna", dijo su autora.

"Hoy en día ni en Latinoamérica, ni en Europa se puede acceder a una vivienda", reflexionó Catrileo en una discusión sobre la vida y el legado literario de la escritora alemana de origen judío Anna Seghers, que nació en Reiling en 1900 y murió en Berlín en 1983.

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Seghers fue perseguida por los nazis pero logró escapar a Suiza y de ahí a París, posteriormente se exilió en México seis años entre 1941 y 1947, donde conoció al pintor Diego Rivera.

Schultz, que reside en Berlín, recordó que en las recientes elecciones en este estado federado ha ganado la Izquierda por el problema de la vivienda. EFE