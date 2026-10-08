Capturan en Ecuador a hombre requerido en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero

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Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- La Policía y el Ministerio del Interior de Ecuador informaron este miércoles de la detención de un hombre que tenía una alerta roja de Interpol y que es requerido por la Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

El hombre, de nacionalidad ecuatoriana, fue detenido en Quito y está supuestamente implicado en el "delito de asociación ilícita para la importación de droga y blanqueo de instrumentos monetarios", señaló la Policía -en su cuenta de X-.

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De acuerdo con la institución policial, este individuo habría coordinado desde 2020 la adquisición y traslado de 1.100 kilos de cocaína (1,1 toneladas), desde Colombia hacia Ecuador, para posteriormente ser enviada a México y Estados Unidos.

También estaba supuestamente encargado de coordinar la recepción y transporte de recursos económicos provenientes de la comercialización de la droga.

El hombre fue detenido para ser extraditado, pero hasta que ese proceso se complete fue ingresado a una cárcel de Quito.

Ecuador y Estados Unidos han estrechado sus relaciones en los últimos años, especialmente en el tema de seguridad, lo que ha incluido la extradición de varios ecuatorianos hacia el país norteamericano tras ser requeridos por delitos como narcotráfico, es el caso del líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar ('Fito').

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Por su parte, EE.UU. ha deportado al exministro del expresidente Rafael Correa (2007-2017) José Serrano, y detenido al empresario Xavier Jordán, ambos procesados en Ecuador como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros en 2023. EFE