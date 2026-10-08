BBVA y el Gobierno catalán piden reforzar puentes con las empresas mexicanas

Guardar

Barcelona (España), 8 oct (EFE).- El presidente de Cataluña, Salvador Illa, y el del banco BBVA, Carlos Torres, pidieron este jueves "reforzar" los puentes entre las empresas de esa región española y las mexicanas.

Durante la sesión "Catalunya y México: conectando oportunidades", ambos coincidieron en animar a aumentar los lazos económicos, tras reunirse con un grupo de unos 40 empresarios mexicanos.

PUBLICIDAD

"Cataluña y México tienen mucho que ofrecerse", según Torres, quien recordó que ambas economías tienen una "fuerte vocación empresarial e internacional".

Explicó que las exportaciones de Cataluña a México superan los 2.000 millones de euros anuales (2.240 millones de dólares). Hay unas 380 empresas catalanas implantadas en el país americano, mientras que unas 40 compañías mexicanas tienen filiales en Cataluña.

La relación entre ambos territorios es "sólida", pero hay espacio "para ir mucho más allá", con una relación "más intensa" en "inversión, innovación y proyectos industriales conjuntos", apuntó.

BBVA es la "primera institución financiera en México", con 34 millones de clientes, incidió Torres, y tiene un "fuerte arraigo" en Cataluña, por lo que puso a este grupo financiero español al servicio de las empresas para "acompañarles" si deciden dar el salto a uno y otro lado.

PUBLICIDAD

Illa valoró la relación, "no solo de interés mutuo", sino de "fraternidad" que existe entre Cataluña y México debido al exilio republicano español en ese país tras la Guerra Civil (1936-1939).

"Aquí hay puentes interesantes a construir y a reforzar", subrayó Illa en la sesión, a la que asistió también el embajador de México en España, Quirino Ordaz. EFE

(foto)