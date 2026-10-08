Agencias

101-98. Las Dream se acercan a las Finales

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Chicago (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Las Atlanta Dream lucieron este miércoles la profundidad de su plantilla y triunfaron por 101-98 en casa contra las New York Liberty para tomar ventaja de 2-0 en las semifinales de la WNBA, disputadas al mejor de cinco encuentros, tras imponerse en la prórroga.

El equipo de Atlanta defendió el factor cancha y quedó a una victoria de alcanzar las Finales, después de llevarse también el primer encuentro por 92-82. Las Dream afrontaron esta segunda cita sin Allisha Gray, baja por una lesión en la mano, que había abandonado el duelo inaugural del domingo.

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Jordin Canada y Angel Reese lideraron a las Dream con 23 puntos cada una. Canada repartió 8 asistencias y Reese capturó 7 rebotes.

Rhyne Howard añadió 18 puntos y Naz Hillmon, 12 y 8 rebotes. Desde el banquillo, Isobel Borlase aportó 11 puntos, con 3 triples en 5 intentos.

Breanna Stewart lideró a las Liberty con 35 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, mientras que Jonquel Jones aportó 21 puntos, 8 rebotes y 4 tapones. La francesa Marine Fauthoux sumó 20 puntos desde el banquillo, con 4 triples en 6 intentos.

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Fauthoux igualó el marcador a 88 con un triple en el último suspiro del cuarto período para llevar el partido a la prórroga, pero las Liberty no pudieron completar la remontada.

La eliminatoria se trasladará ahora a Nueva York, donde el viernes se disputará el tercer partido.

La otra semifinal enfrenta a Las Vegas Aces con las Golden State Valkyries, que comenzaron la serie con una victoria por 71-60. EFE

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