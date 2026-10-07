Texas ejecutará a un hombre de 46 años, la primera inyección letal desde el caso de Pike

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Washington, 7 oct (EFE).- Texas tiene programado administrar este miércoles la inyección letal a Jamaal Howard, de 46 años, en lo que sería el primer caso en el país desde que Christa Pike, una mujer en Tennessee, sobrevivió a un intento fallido con el mismo fármaco.

Howard fue condenado en el año 2000 por disparar y matar a Vickie Swartout, una cajera de una gasolinera en Silsbee, una ciudad al norte de Houston, durante un robo.

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El equipo legal de Howard ha pedido en repetidas ocasiones al gobierno texano que se detenga la ejecución, alegando que su cliente sufre una discapacidad mental.

Tras lo sucedido con Pike, los letrados solicitaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, que retrase 30 días la inyección letal hasta que las autoridades aseguren que la droga que se le administrará sea segura, según informó el portal The Texas Tribune.

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Howard "no debe ser ejecutado con un fármaco cuyo historial el Estado se ha negado a mostrar a sus abogados, a pocos días de que ese mismo fármaco fallara en otro estado", escribieron sus abogados en una carta a Abbott difundida por el medio.

El suministro de pentobarbital en Texas, el fármaco que se planea administrar a Howard y que resultó en la ejecución fallida de Pike, ha sido criticado porque el estado adquiere la sustancia preparada en farmacias, y no fabricada comercialmente, debido a que las grandes farmacéuticas se niegan a participar en las ejecuciones.

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Debido a la escasez de suministro que esto genera, el estado analiza los viales del fármaco que tiene y extiende su fecha de vencimiento si determina que funcionará de manera eficaz, un proceso que, según los críticos, no es seguro, de acuerdo con el Texas Tribune.

Si la ejecución de Howard sigue adelante y no se produce una intervención de último momento, será el séptimo reo ejecutado en Texas este año y el número 30 en todo el país en 2026. EFE