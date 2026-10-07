Rescatados 23 tripulantes de un petrolero atacado en el mar Negro en plena escalada de ofensivas contra cargueros

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Los 23 miembros de la tripulación de un buque petrolero con bandera liberiana han sido rescatados ilesos tras sufrir un ataque con embarcaciones no tripuladas frente a la costa del mar Negro, según ha informado el Ministerio de Transportes de Rusia, en un incidente que se suma a la reciente escalada de ataques contra navíos comerciales en la región.

El ataque ha tenido como objetivo el buque 'Aframax Rio', que transportaba un cargamento de petróleo. El ministro de Transportes ruso, Andrei Nikitin, ha presidido una reunión del equipo de respuesta para evaluar la situación, confirmando que se ha desatado un incendio de crudo a mar abierto. Las autoridades rusas han detallado en un comunicado que las labores de extinción directa comenzarían una vez que disminuya la intensidad de las llamas para que los buques de rescate puedan acercarse con seguridad, asegurando que disponen de los "recursos suficientes" para hacer frente al siniestro.

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Este suceso se enmarca en un repunte de la tensión marítima en la zona. En la madrugada del martes, dos buques fueron alcanzados por sendos ataques con drones a unas 80 millas de las costas de Bulgaria. El impacto provocó el hundimiento del 'Alfa Watan', con pabellón de Togo y cuya tripulación ha sido dada por desaparecida por las autoridades de rescate de Varna, así como un incendio en el carguero 'Able', con bandera de Palaos. Los 18 tripulantes de este último lograron abandonar el barco y fueron rescatados por un ferri búlgaro, registrándose dos heridos.

Esta concatenación de incidentes se produce apenas un día después de la muerte de dos tripulantes de un buque comercial con bandera de Turquía tras ser alcanzado por un dron frente a las costas de Rumanía. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, achacó este "ataque atroz" a Moscú, acusando a Rusia de optar "por el terror y el hundimiento de buques civiles". Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó la semana pasada que Ucrania "tiene que pagar un precio" por sus ataques marítimos y subrayó que el objetivo ruso es "cortar completamente" la entrega de suministros militares a Kiev por esta vía.

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