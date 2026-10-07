Presidente dominicano pone énfasis en integración regional para crecer en Latinoamérica

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Santiago de los Caballeros (República Dominicana), 7 oct (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, subrayó este miércoles la importancia de la integración regional para responder a las necesidades de los ciudadanos de América Latina y el Caribe, al intervenir en la apertura del 41º período de sesiones de la Cepal.

"La diversidad de América Latina y el Caribe puede ser una fortaleza si somos capaces de construir acuerdos y darle continuidad a ello", dijo Abinader en el acto inaugural de la reunión de tres días, que se celebra en la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros.

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El mandatario anfitrión señaló que los debates sobre desarrollo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) deben "dar respuestas para una región que tiene grandes capacidades, pero también demasiado demasiadas oportunidades pendientes".

"El desarrollo económico adquiere sentido cuando mejora la vida de la gente", afirmó Abinader, quien añadió que el mundo vive "un tiempo de cambios profundos" que han impactado "las formas de producir, las relaciones comerciales y los equilibrios internacionales".

En ese punto, subrayó que la inteligencia artificial (IA), por ejemplo, "transforma el trabajo, el conocimiento y los servicios a una velocidad que nos obliga a tomar decisiones con la misma rapidez" porque hay que convertir esos avances tecnológicos en bienestar para la gente.

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"Ningún país de nuestra reunión puede responder por sí solo a todos estos desafíos. Necesitamos escucharnos, aprender unos de los otros y cooperar con mayor eficacia", manifestó.

Abinader señaló que aunque América Latina y el Caribe conforman un mercado de más de 660 millones de personas, el comercio entre sus países "apenas representa el 14 % de las exportaciones totales de la región" y eso muestra cuánto falta por hacer en materia de integración.

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El fortalecimiento de la integración regional es uno de las tres transformaciones fundamentales que la Cepal propondrá en la reunión en Santiago de los Caballeros para avanzar hacia el desarrollo económico y social.

"El desarrollo requiere el crecimiento sostenible, requiere estabilidad macroeconómica, requiere instituciones que le den confianza a la inversión y requiere, por supuesto, inversión nacional y extranjera", manifestó el presidente de República Dominicana.

Al trasladar esta necesidad al plano local, Abinader señaló que su Gobierno trabaja con una visión de largo plazo en la cual se ha propuesto duplicar el tamaño de la economía dominicana hasta el 2036, con un crecimiento promedio cercano al 6 % anual, y así duplicar también el ingreso de sus ciudadanos en ese periodo.

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"Esa aspiración tiene objetivos que afectan directamente a la vida de nuestra gente: crear 1,7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio y eliminar la pobreza extrema", expresó.

Según el presidente, en 2025 la inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana superó por primera vez los 5.000 millones de dólares y las exportaciones se acercaron a los 16.000 millones de dólares.

En otros indicadores, la pobreza monetaria descendió del 25 % en el que estaba en 2019 a poco más del 14 % en el primer semestre de este año, señaló.

En la apertura del cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Cepal intervinieron también el secretario general de esa comisión de Naciones Unidas, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el embajador de Perú en República Dominicana, Gustavo Lembcke Hoyle, cuyo país fue el anfitrión de la anterior cita, que tuvo lugar en Lima en octubre de 2024. EFE

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