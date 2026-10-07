Mónica Cruz, orgullosa de su sobrino Leo, hijo de Penélope y Javier Bardem, tras su debut en 'La bola negra'

07/10/2026 Mónica Cruz en los "Celebrity Pets" este martes en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Si hay un rostro conocido en nuestro país al que le apasionen los animales y más concretamente los perros -convive con 6, todos adoptados, en su residencia a las afueras de Madrid- esa es sin duda Mónica Cruz. De ahí que la actriz y bailarina haya ejercido de madrina de honor en la II edición de los 'Celebrity Pets Awards' que se han celebrado este martes en la capital con la presencia entre otros de Chenoa, Mercedes Milá, Jaime Cantizano, Helen Lindes, o Soraya Arnelas, y en los que la protagonista de 'UPA Dance' ha hablado orgullosa de su sobrino Leo (15) -hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem- tras su debut en el cine con 'La bola negra' de la mano de Los Javis.

"Bueno, son mis sobrinos, qué te voy a contar. Muy contenta. Al final yo lo que quiero es verlos felices y que sepan lo que quieren hacer. Creo que es muy importante en una edad así como la adolescencia, que tengan claro lo que quieren hacer" ha expresado, defendiendo que a pesar de que Leo sea hijo de dos de las estrellas más rutilantes del cine español "hace el proceso que hace cualquiera" que quiera dedicarse al mundo de la interpretación: "Da igual el apellido, el nombre, la familia. Tienes que hacer un proceso de pruebas de cosas. Y luego habrá comentarios o no, pero no son cosas a las que haya que prestar atención. Sabe que en la vida nadie le va a regalar nada". "Cuando los ves que luchan y trabajan y se preparan y se esfuerzan, ya está. Eso es lo importante" ha afirmado rotunda.

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Como ha confesado, "la verdad es que no" le ha sorprendido que su sobrino quiera seguir los pasos de sus padres, sus tíos, o su abuela -Pilar Bardem- como actor, ya que "apuntaba maneras desde pequeñito. Sí, a los niños de chiquititos se les ve por dónde van a ir". "Yo estoy muy orgullosa de él. Creo que está haciendo un trabajo increíble, se lo está trabajando mucho y hace el proceso, como os he dicho, que tiene que hacer todo el mundo, de pruebas y cosas. Y eso es lo importante, que la preparación en estas profesiones es un continuo y un constante, aunque tengas 50 años" ha comentado con una gran sonrisa que refleja la especial relación que tiene con Leo.

Y aunque el hecho de que el hijo de Penélope y Bardem haya "empezado fuerte" en uno de los grandes éxitos de la temporada, 'La bola negra', y de la mano de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Mónica cree que "lo importante es el camino, el aprendizaje y la ilusión".

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