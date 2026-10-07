Microsoft presenta el portátil Surface Laptop Ultra con RTX Spark para la inteligencia híbrida

07/10/2026 Surface Laptop Ultra POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

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Microsoft ha presentado el ordenador portátil Surface Laptop Ultra, un equipo diseñado para creadores de contenido y desarrolladores que necesitan potencia para trabajar con la inteligencia artificial (IA) y que se presenta como el exponente de lo que la compañía llama inteligencia híbrida.

La firma tecnológica ha reforzado su apuesta por la inteligencia híbrida --la combinación del procesamiento en local y en la nube de la IA para ejecutarlos de manera más eficiente y segura-- con nuevas herramientas, capacidades y equipos que ha presentado este miércoles, en un evento dedicado a Windows y los dispositivos Surface celebrado en San Francisco (Estados Unidos).

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Este concepto se despliega en la nueva generación de Windows, que convierte este sistema operativo en una plataforma de agentes. Para garantizar la seguridad y la trazabilidad en las organizaciones, la compañía ha confirmado la disponibilidad de Microsoft Execution Containers, ha recordado que impone atribución para cada acción del agente y ha anunciado la llegada de Microsoft Enterprise Manageability a Agent 365.

WINDOWS COMO PLATAFORMA DE AGENTES

Microsoft está convencido de que Windows es la plataforma más segura para los agentes gracias a herramientas como Microsoft Security, que permite controlar los agentes que entran en los sistemas de las organizaciones y gestionar los niveles de acceso, así como distinguir usuarios humanos de usuarios agentes.

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El 15 de octubre estará disponible la herramienta de orquestación de agentes HydraFusion en Windows para los modelos que se ejecutan en local. Para aprovechar la disponibilidad del nuevo MAI Code 1.1 Flash, con más de 130.000 millones de parámetros, que puede trabajar en una ventana de contexto de 256.000 tokens en local.

También han confirmado la llegada de otros modelos, como Nvidia Nemotron --del que la compañía ha dicho que es ideal para los equipos que cuentan con una GPU RTX Spark-- y Deep Seek V4 Flash. Ello se complementa con Microsoft ML, un marco de trabajo de inferencia de IA en local unificado y de alto rendimiento.

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Windows también cuenta con una barra de tareas actualizada con la llegada de la nueva app de Copilot a Search, con la que se puede pueden solicitar acciones rápidas como como activar el modo sin distracciones, hacer una captura de pantalla o enviar un mensaje. La nueva app de Copilot unifica el chat, la programación y los agentes en una única experiencia.

Otro anuncio relacionado con Windows es la integración en este sistema operativo del agente de IA Muse de Meta.

DISPOSITIVOS PARA LA INTELIGENCIA HÍBRIDA

Hace unos dos años, Microsoft presentó la categoría Copilo+ PC, de ordenadores con una NPU para ejecutar funciones de inteligencia artificial. Ahora se amplía con una nueva gama diseñada para los creadores y desarrolladores que demandan más potencia para los trabajos más demandantes, que exigen ejecutar la IA tanto en local como en la nube.

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En esta categoría se enmarca el nuevo Surface Laptop Ultra, equipado con una GPU Nvidia RTX Spark y un sistema térmico avanzado, que ofrece hasta 128GB de memoria unificada y un rendimiento de 1 petaflop de IA FP4. Cuenta también con una pantalla de 15 pulgadas, gráficos avanzados y, según Microsoft, es el primero en ofrecer carga magnética con USB-C, es decir, que el conector se enchufa solo al acercarlo al puerto debido a la atracción magnética.

Surface Laptop Ultra tiene un precio de inicial de 2.599 dólares. Para quienes necesitan más potencia, Microsoft ha anunciado el miniordenador Surface RTX Dev Box, dirigido específicamente a desarrolladores de IA, que tiene un precio de 5.999 dólares.

Ambos equipos están disponibles para reserva desde este miércoles y llegarán al mercado el 16 de octubre. A ellos se unen otros equipos desarrolladores por los socios, de marcas como Asus, Lenovo, Dell, HP y MSI. Y se ha anunciado también el mini centro de datos DGX Station para Windows, que permite ejecutar modelos de hasta un billón de parámetros en local.

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