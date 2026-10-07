Messi: "Ya extraño vestir la celeste y blanca"

Guardar

El internacional argentino Leo Messi compartió las emociones de la reciente despedida de su selección, ya echando de menos "la celeste y blanca", pero seguro de que tomó la "decisión correcta".

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", compartió este miércoles en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Así se expresó Messi unas horas después de su último partido, un 3-0 ante Benín con un gol y dos asistencias, en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El argentino no se quería ir en su discurso ante 85.000 aficionados coreando su nombre. "Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba", apuntó.

"También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", añadió.

PUBLICIDAD

Además del recuerdo a Maradona, Messi agradeció a los clubes. "Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá", escribió.

"Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado", terminó un Messi de 39 años y que tiene contrato con Inter Miami hasta 2028.

PUBLICIDAD