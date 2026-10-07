Agencias

Los Cercanías de Cataluña no funcionan "por causas ajenas" y se recomienda buscar medios alternativos de transporte

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El servicio de Rodalies no funciona desde este martes a primera hora "por causas ajenas" y se recomienda buscar medios alternativos de transporte

"El servicio de Rodalies no funciona por causas ajenas. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios alternativos de transporte", informan en un mensaje en 'X' y en la web no se añade ninguna información adicional.

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En otro apunte en 'X', Protección Civil ha afirmado que Rodalies "está pendiente de los trabajos de adecuación que se realizan en la infraestructura después del temporal" y que, a medida que se recuperen tramos, se realizan marchas exploratorias con trenes vacíos para garantizar la seguridad.

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