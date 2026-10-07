Las catrinas y 'La Llorona' toman Teatros del Canal con 'Ferial de Calaveras', una celebración mexicana de la vida

Guardar

Las catrinas, las canciones y la memoria del Día de Muertos mexicano llegarán a Teatros del Canal con 'Ferial de Calaveras', un espectáculo que combina danza, música y teatro físico y que podrá verse este fin de semana en la Sala Roja Concha Velasco, dentro del ciclo Canal Hispanidad.

La propuesta, que se presenta por primera vez en la Comunidad de Madrid, lleva al escenario el carácter festivo de una tradición en la que recordar a quienes ya no están se convierte en una ocasión para reunirse, cantar y celebrar la vida.

PUBLICIDAD

Inspirado en el universo gráfico del grabador mexicano José Guadalupe Posada, el montaje reúne dieciocho cuadros que transitan entre la nostalgia y el humor, el amor y la despedida, con canciones como 'La Llorona', 'El Jinete' y 'Amor eterno'.

El recorrido arranca con 'Procesión' y 'Hoy es el Día de Muertos' y despliega el imaginario de esta celebración a través de piezas como 'Calavera Catrina', 'Cumbia de los muertos', 'Reina del Inframundo' y 'Fantasmas'. La despedida y el renacimiento toman después protagonismo con 'Escápate del cielo' y 'Renacer', antes de culminar con 'Canto a la Catrina', 'Son de los difuntos', 'Homenaje' y 'Son de la Ofrenda'.

PUBLICIDAD

A lo largo de estas escenas, la muerte aparece como parte de un ciclo en el que el recuerdo mantiene vivos los vínculos con los seres queridos, destaca el espacio cultural en un comunicado.

DE AGUASCALIENTES A MADRID

Nacido en Aguascalientes en 1994, 'Ferial de Calaveras' está dirigido por Rubén Isauro del Toro Vázquez, con Jessica Iliana Villar Romero Malpica como asistente de dirección.

Su llegada a Teatros del Canal acercará al público madrileño una de las tradiciones más representativas de México mediante una propuesta que une la cultura popular con la creación escénica contemporánea y convierte el escenario en una ofrenda a la identidad, la memoria y la vida.

PUBLICIDAD