Israel mata a un rescatista de la Defensa Civil de Gaza en un ataque con dron

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Gaza, 7 oct (EFE).- El Ejército de Israel mató en la madrugada de este miércoles en un ataque con dron a un voluntario de la Defensa Civil gazatí que se dirigía a rescatar heridos de otro ataque israelí, informo este grupo de rescate, que celebró su funeral en el hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte).

Se trata de Mohamed Tamus, de 25 años, que según la Defensa Civil fue atacado en la zona del Hospital Kamal Adwan del norte del Gaza. Este cuerpo indicó que era un voluntario que prestaba asistencia humanitaria a los gazatíes desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 que siguió a los ataques de Hamás en Israel de hace justo tres años.

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Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo estar chequeando la información sobre el ataque.

Durante el funeral del voluntario, el director de la Defensa Civil de Gaza, Raed Al Dahshan, recordó que en los tres años de ofensiva israelí en el enclave palestino, 150 trabajadores de este cuerpo de rescate han muerto por fuego de Israel, una cifra que calificó de "estremecedora".

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"El enemigo no se ha limitado a matar civiles; ha atacado deliberadamente al personal de la Defensa Civil, a los trabajadores sanitarios y a quienes prestan ayuda humanitaria", dijo.

Y exigió "urgentemente" protección para los equipos de la Defensa Civil, así como que se les suministre equipos de protección personal necesarios para que puedan seguir desempeñando sus funciones.

"El personal de la Defensa Civil es una fuente de seguridad y un baluarte de protección que transmite tranquilidad a la ciudadanía. Nos atacan precisamente para quebrantar esa sensación de seguridad en el corazón de la gente y sembrar el pánico", añadió.

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A pesar de ello, Al Dahshan incidió en que los miembros de este cuerpo seguirán trabajando, "respondiendo a las llamadas y súplicas de ayuda de los ciudadanos" y cumpliendo con su deber "hasta el último aliento".

Además de este ataque, el Ejército israelí mató este miércoles a otro hombre, llamado Ziad Zaarab, en un bombardeo también con dron en Jan Yunis, sur de la Franja, según informó el Hospital Náser, al que fue trasladado su cadáver.

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El Ejército israelí tampoco se ha pronunciado sobre este segundo ataque.

Pese a la tregua vigente desde hace casi un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, las tropas israelíes han matado a 74.245 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1.462 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año. EFE

(Foto) (Vídeo)