Iñaki Williams: "Yo aquí me retiro, no quiero vestir otra camiseta que no sea la del Athletic"

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El delantero del Athletic Club de Bilbao Iñaki Williams, que a sus 32 años tiene claro que su carrera terminará de rojiblanco, confío en recuperar su mejor versión y ayudar al equipo vasco a hacer lo propio con el objetivo y "obligación" de entrar en Europa.

"Yo aquí me retiro. Yo no quiero vestir otra camiseta que no sea la del Athletic. Estoy muy orgulloso de haber podido ser parte de esto y cuando el club considere que ya no soy una pieza importante para el equipo, pues yo me echaría a un lado e iré a San Mamés con mi hijo a ver crecer a nuevas leyendas", dijo.

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En una entrevista a Radiogaceta de los deportes de RNE, el mayor de los Williams dejó claro que no probará destinos exóticos y confesó que esta temporada es de "máxima exigencia" con la llegada de Edin Terzic al banquillo. "Con la llegada de este nuevo míster la sensación desde pretemporada es que el trabajo iba a ser muy duro, que la exigencia iba a ser al máximo, creo que al final muchas veces los cambios son para bien", afirmó.

"Ha caído de pie porque creo que es muy fácil entrar en un grupo como el Athletic. Siempre es bienvenido y evidentemente la exigencia es máxima, queremos volver a entrar en Europa, sabemos y somos conscientes de la plantilla que tenemos, de los jugadores de calidad que tenemos y con un entrenador de talla mundial. Creo que es la exigencia que tenemos que tener y creo que el club está preparado. Entrar en Europa como una obligación", añadió.

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Por otro lado, Iñaki reconoció que la temporada pasada no fue buena. "Los jugadores de arriba no estuvimos en nuestro nivel, yo no estuve en mi nivel y quiero volver a disfrutar, volver a marcar goles y ojalá cuantos más mejor, pero no me quiero poner una cifra porque luego si no la cumplo pues ya sabemos cómo es la cosa", comentó, antes de hablar de su hermano Nico.

"A Nico le necesitamos en su mejor versión, lo está volviendo a conseguir, volviéndose a sentir ágil, rápido, se le estaba viendo en San Mamés que esa finura que el año anterior quizás no había llegado a tener. Es una faena que se haya resentido, pero bueno, creo que no es una lesión muy grave. A nivel mental está tranquilo, está con la confianza sobre todo del míster, de todos los compañeros, de su familia y a partir de ahí ya es él coger la confianza y transmitirlo en el campo", terminó.

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