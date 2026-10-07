Ester Expósito, impresionante al natural: chándal, ni gota de maquillaje, y un detalle de diva

07/10/2026 Ester Expósito. Ester Expósito y Kylian Mbappé se encuentran de nuevo en Madrid tras disfrutar de unos días en París que no han estado exentos de polémica. Y es que aunque la actriz viajó a la capital francesa para asistir a varios desfiles de la Semana de la Moda parisina, aprovechando que el futbolista había abandonado la concentración con su Selección a causa de una lesión en la rodilla, ambos se dejaban ver de lo más enamorados en una de las discotecas más exclusivas de la ciudad de la Torre Eiffel, desatando duras críticas contra el delantero por no volver a nuestro país para centrarse en su recuperación con el Real Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Ester Expósito y Kylian Mbappé se encuentran de nuevo en Madrid tras disfrutar de unos días en París que no han estado exentos de polémica. Y es que aunque la actriz viajó a la capital francesa para asistir a varios desfiles de la Semana de la Moda parisina, aprovechando que el futbolista había abandonado la concentración con su Selección a causa de una lesión en la rodilla, ambos se dejaban ver de lo más enamorados en una de las discotecas más exclusivas de la ciudad de la Torre Eiffel, desatando duras críticas contra el delantero por no volver a nuestro país para centrarse en su recuperación con el Real Madrid.

Poco después, Radio Marca destapaba que el jugador estaría muy enfadado con el club merengue al considerar que no le habían apoyado lo suficiente en su carrera para lograr el Balón de Oro a diferencia de la campaña que ha hecho el Barça para que lo gane Lamine Yamal. algo que el propio Mbappé ha desmentido rotundamente en un comentario en redes sociales que ya se ha vuelto viral: "Pues sí, y me enfadé con mi tía abuela también" ha ironizado.

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Y mientras el jugador ha retomado sus entrenamientos en Valdebebas con el objetivo de poder jugar este sábado contra el Villareal, Ester ha aprovechado para quedar con una amiga y ponerse al día ahora que entre su apretada agenda profesional y su relación con el francés apenas tiene tiempo para nada.

Un plan sencillo en el centro de Madrid en el que, lejos del glamour y la sofisticación que derrocha en eventos y desfiles, la protagonista de 'Élite' ha presumido de su impactante belleza al natural con un chándal de algodón gris, sin gota de maquillaje y con una coleta improvisada, demostrando que no necesita 'artificios' para estar espectacular. Eso sí, coqueta al ver a las cámaras, la novia de Mbappé se ha puesto rápidamente las gafas de sol a pesar de ser de noche.

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Tan discreta como siempre, Ester no ha querido entrar en las críticas que ha recibido el delantero, aunque sí ha confesado con una gran sonrisa que su relación marcha "bien" y que sus breves vacaciones en París han sido maravillosas.