El director de Rodalies de Cataluña achaca el paro a los maquinistas: Se está "ante un conflicto laboral"

Guardar

El director de Rodalies de Cataluña, Óscar Playá, ha explicado que el servicio ferroviario no funciona este martes porque esta madrugada Rodalies ha recibido una carta del sindicato mayoritario de maquinistas en el que informaban que no podían asegurar que los trenes salieran por la mañana y ha sostenido que se está "ante un conflicto laboral".

"No estamos ante un problema de seguridad en la infraestructura, no estamos ante un problema en la infraestructura, porque ayer los trenes circularon de forma segura", ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

Ha informado que en la R1 no circula ningún tren y en las demás líneas "van circulando de forma progresiva toda la circulación de los trenes que teníamos programada para hoy".