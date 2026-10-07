Dos muertos en operación de seguridad de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

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Puerto Príncipe, 6 oct (EFE).- La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) de Haití llevó a cabo una denominada operación de seguridad este martes en Cité Soleil, en Puerto Príncipe, en la que fallecieron dos presuntos miembros de bandas armadas, otros resultaron "gravemente heridos" y dos fueron detenidos.

En la madrugada, basándose en información de inteligencia, el personal de la GSF llevó a cabo una "operación específica de búsqueda y limpieza", con el objetivo de retirar barricadas, despejar las posiciones controladas por las bandas, desarticular la actividad de éstas y reducir su capacidad operativa en la zona, indicó en un comunicado la institución.

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La operación se llevó a cabo en la denominada 'Ruta Soleil 9', un corredor de acceso a infraestructuras "clave" y poblaciones cercanas, indicó la GSF, creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir las bandas, que controlan la mayor parte de la capital haitiana.

En esta acción murieron dos presuntos miembros de bandas armadas y otros resultaron "gravemente heridos"; además, fueron detenidos dos supuestos pandilleros.

Asimismo, las GSF incautaron tres armas de fuego, cargadores, munición, una radio y dos motocicletas.

Esta operación se suma a otra que ejecutó la fuerza antipandillas el lunes en Tabarre, un sector de Puerto Príncipe, en la que se utilizaron vehículos blindados y helicópteros.

Cientos de efectivos de las GSF llegaron hasta "zonas inaccesibles" para los vehículos blindados, incluidos pasajes estrechos y estructuras abandonadas que se sospechaba que se utilizaban como escondites de las bandas.

Durante la operación, el personal de la GSF retiró numerosas barricadas y se incautó de artefactos explosivos de fabricación casera.

Tras los enfrentamientos con el personal de la GSF, los presuntos miembros de las bandas se retiraron de la zona, indicó la fuerza.

"Tras las operaciones en Tabarre y Cité Soleil, la GSF mantendrá una mayor presencia de seguridad y continuará con las operaciones y patrullas selectivas para consolidar los avances en materia de seguridad, disuadir la reactivación de la actividad de las bandas criminales y apoyar la libertad de movimiento de las comunidades afectadas", explicó la institución.

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El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses el mandato de la GSF en Haití, hasta el 31 de marzo de 2027.

Haití vive una crisis en todos los ámbitos marcada especialmente por la inseguridad, en lo que va de año más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas a consecuencia de la violencia de las bandas armadas. EFE