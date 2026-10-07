La chilena Codelco investiga posibles "incrementos artificiales" en producción 2024-2025

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Santiago de Chile, 6 oct (EFE).- La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, informó este martes que investiga posibles "incrementos artificiales" de la producción reportada por las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025, por lo que encargó una auditoría externa para determinar la magnitud, responsabilidades y posibles efectos económico del caso.

"La decisión de la administración es investigar exhaustivamente cualquier irregularidad, determinar las responsabilidades que correspondan, aplicar las sanciones pertinentes y perseguir la recuperación de cualquier eventual daño patrimonial que pueda haberse producido", señaló a través de un comunicado corporativo el presidente ejecutivo de la compañía, Jorge Gómez.

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Según detalló Codelco, la inconsistencia en las cifras deriva de que un mismo material habría sido registrado como producción por más de una división, eventuales duplicidades que serán objeto de una investigación interna, una auditoría y parte de nuevos antecedentes entregados al Ministerio Público.

"Estos procesos forman parte de la estrategia de probidad, rentabilidad y excelencia operacional definida por el directorio. Ordenar la casa con responsabilidad y transparencia es una condición habilitante para fortalecer Codelco y asegurar que sus procesos, controles y resultados respondan a los más altos estándares", señaló por su parte el presidente del directorio, Bernardo Fontaine.

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El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respaldó la decisión de la cuprífera y subrayó la necesidad de "transparencia total" y "tolerancia cero a las irregularidades".

"Caiga quien caiga, el patrimonio de todos los chilenos se respeta. La prioridad y la excelencia operacional de la minera de todos los chilenos no son transables", afirmó Mas en un video publicado en su cuenta de X.

Los hallazgos preliminares comunicados en este caso se suman a la investigación abierta en mayo de este año por una eventual sobrestimación de la producción del metal rojo en 2025, calculada en unas 25.000 toneladas métricas en diciembre de ese año.

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El abultamiento, equivalente al 2 % de la producción de 2025, provocó el despido de un gerente y otros seis ejecutivos, y se inició un proceso para la devolución de los incentivos y bonos de productividad.

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta global. Codelco aporta alrededor del 25 % de la producción nacional.

La empresa informó en agosto pasado de la capitalización del 100 % de las utilidades de 2025, anunciada por el Gobierno, para fortalecer su posición financiera y que fue interpretada como una fuerte señal de respaldo por parte del Estado de Chile. EFE

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