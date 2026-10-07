Destituido el presidente de la Cámara de Representantes del este de Libia tras doce años en el cargo

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El portavoz de la Cámara de Representantes de Libia, Abdulá Blehiq, del Gobierno de Estabilidad Nacional (GNE), no reconocido internacionalmente y con sede en el este del país, ha anunciado este martes la destitución de Aguila Salé como presidente de la Cámara tras doce años en el cargo y ha confirmado la elección del diputado por Tobruk Salehín Abdulnabi al Obeidi como nuevo presidente.

La sesión para elegir al nuevo presidente del Parlamento comenzó bajo la presidencia del segundo vicepresidente, Misba Duma, con la asistencia de más de 100 diputados, en medio de desacuerdos sobre el estatus legal de la sesión y si había sido convocada válidamente, según recoge el diario libio 'The Libya Observer'.

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El lunes, el portavoz de la Cámara, anunció que los diputados habían votado por 98 votos a favor de los 102 diputados que asistieron, de aprobar un mandato parlamentario para la presidencia de la Cámara durante una sesión celebrada en Bengasi. Sin embargo, Aqila Saleh afirmó que la sesión del lunes no era oficial y carecía de validez legal.

Libia atraviesa desde hace años una situación bicéfala --iniciada a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadai en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, apoyada por el clan Haftar y un gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.

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