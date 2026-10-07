Caracas rechaza la prórroga de la Misión de la ONU que investiga violaciones de Derechos Humanos en Venezuela

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Venezuela ha rechazado este martes la prórroga de dos años de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidos sobre Derechos Humanos --que investiga desde 2019 las violaciones de derechos y libertades en Venezuela desde el comienzo del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez hasta la actualidad--, defendiendo que los mecanismos internacionales deben "acompañar y complementar las capacidades nacionales, no sustituirlas".

Tras la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de prorrogar esta misión, la delegación venezolana ha recalcado que "no acompaña la renovación" porque el texto "incorpora modificaciones importantes respecto de resoluciones anteriores", reduciendo "algunos de sus elementos más conflictivos", según ha recogido la cadena venezolana Globovisión.

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Caracas ha asegurado que ha llegado el momento de "superar mecanismos de escrutinio establecidos sin consentimiento del Estado concernido" y ha argumentado que el país "no evade el diálogo" sino que "participa responsablemente en los mecanismos universales del sistema de Derechos Humanos". Además, la delegación venezolana ha afirmado que buscan avanzar hacia "modalidades de cooperación capaces de producir resultados concretos, sostenibles y construidos en conjunto".

Asimismo, la representación venezolana ha confirmado la "reanudación de la cooperación" entre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con una "cláusula" que permita una "transición hacia un esquema basado en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica".

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Por otra parte, el coordinador general de la ONG venezolana Provea, Óscar Murillo, ha celebrado la renovación de la misión en sus redes sociales y ha considerado importante "escrutinio internacional" para "impulsar un proceso de transición hacia la democracia que esté centrado en la dignidad humana, la justicia y la reconstrucción institucional".

La también venezolana ONG Cofavic, que ha documentado con "rigurosidad y persistencia" las violaciones de derechos humanos que suceden en el país, ha celebrado en sus redes sociales la "lucha conjunta contra la impunidad" y la "búsqueda de garantías para la plena rendición de cuentas".

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