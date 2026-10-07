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Bulgaria concluye sin supervivientes las labores de búsqueda en un buque hundido tras un ataque con drones

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Las autoridades de Bulgaria han concluido este miércoles sin supervivientes las labores de búsqueda de la tripulación de un buque hundido la víspera tras un ataque con drones frente a las costas búlgaras en el mar Negro, donde un segundo barco también ha registrados daños tras verse alcanzado.

Los buques alcanzados fueron el 'Able', con bandera de Palaos, y el 'Alfa Watan', con pabellón de Togo y que sufrió daños estructurales que provocaron su hundimiento a unas 70 millas (unos 130 kilómetros) de la costa y la desaparición de toda la tripulación que viajaba a bordo, según informaciones recogidas por la cadena Nova TV.

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Por su parte, los 18 tripulantes del 'Able', que sufrió un incendio tras el ataque, lograron abandonar el barco y fueron rescatados por un ferri búlgaro que se desvió a la zona para prestar asistencia, tal y como han confirmado las autoridades del país europeo.

Ambos buques fueron alcanzados en torno a las 4.00 horas (hora local) en una zona ubicada al este del cabo de San Atanasio y la ciudad de Byala, un incidente que llevó al primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, a convocar una reunión de emergencia para abordar la situación.

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El suceso tuvo lugar apenas un día después de la muerte de dos tripulantes de un buque comercial con bandera de Turquía tras ser alcanzado por un dron en aguas del mar Negro frente a las costas de Rumanía, un incidente que fue achacado a Rusia por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que habló de "ataque atroz" de Moscú contra "un buque civil en aguas neutrales".

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